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Sotelo resta importancia a la derrota ante el Villarreal y destaca la solidez del equipo

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Valencia, 5 ago (EFE).- El centrocampista Hugo Sotelo aseguró este miércoles que la derrota por 1-0 frente al Villarreal tiene una importancia relativa y puso en valor las sensaciones ofrecidas por su equipo en el amistoso, especialmente tras un inicio de encuentro en el que reconoció que les costó asentarse.

"Al final, en estos partidos el resultado es lo de menos. Nos costó un poco entrar al partido, pero con el paso de los minutos nos sentimos mejor jugando", afirmó el futbolista, quien destacó la evolución del conjunto a medida que avanzó el encuentro.

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Sotelo subrayó el trabajo realizado durante la pretemporada y consideró que ya empieza a reflejarse sobre el terreno de juego. "Se ve reflejado en los partidos. Somos un equipo difícil de marcar goles, difícil de superar entre líneas", explicó.

En el plano ofensivo, el centrocampista recordó que su equipo dispuso de varias oportunidades claras para marcar. "Tuvimos dos o tres situaciones de gol bastante claras", señaló, aunque lamentó el tanto encajado tras el descanso, una acción que calificó de "bastante evitable".

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Pese a ello, Sotelo se mostró satisfecho con el rendimiento colectivo y confió en corregir esos detalles en los próximos entrenamientos. "Ya trabajaremos esta semana esa situación. Estamos contentos con el trabajo del equipo", indicó.

En el plano personal, Sotelo aseguró sentirse plenamente integrado en el vestuario desde su llegada. "Los compañeros son muy cercanos conmigo. Se nota que son gente de casa. Desde el primer día vienen a hablarme e intentan integrarme. Ahora, con la vuelta de Manu (Sánchez), sobre todo, que es amigo mío, estoy muy contento", concluyó. EFE

pzm sm/fc

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