Sekulic, entrenador del Barça: "Podemos cumplir las expectativas de este gran club"

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Barcelona, 5 ago (EFE).- El entrenador del Barça, Aleksander Sekulic, ha asegurado este miércoles durante su presentación oficial que el nuevo proyecto que él encabeza puede "cumplir las expectativas de este gran club", después de tres temporadas en blanco con tres técnicos distintos.

"El Barça siempre compite por los títulos, el equipo tuvo poca fortuna las últimas temporadas. Nuestro mayor éxito será que los aficionados reconozcan nuestro estilo y estén satisfechos de cómo queremos jugar. Los títulos serán la recompensa a este estilo", ha señalado el preparador balcánico. EFE

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(foto)(vídeo)