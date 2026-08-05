Seis detenidos, cuatro ya en prisión, por tres intentos de homicidio en Gerindote (Toledo)

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Toledo, 5 ago (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a seis personas, miembros de un mismo clan familiar, por tres intentos de homicidio en Gerindote (Toledo), al disparar con armas de fuego contra una vivienda. Tras pasar a disposición judicial, cuatro arrestados han ingresado en prisión.

La investigación se inició tras los hechos ocurridos durante la madrugada del pasado 7 de julio, cuando una discusión previa entre dos familias derivó en varios disparos contra la vivienda en la que se encontraban las víctimas.

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A pesar de la gravedad de los hechos, ninguna de las personas que se hallaba en el interior resultó herida.

Tras el suceso, los presuntos autores abandonaron sus domicilios habituales, ubicados en distintos municipios de la provincia de Toledo, y se desplazaron hasta Calahonda (Málaga) con la intención de eludir la acción policial y dificultar su localización.

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Como resultado de la investigación, el 30 de julio se estableció un dispositivo policial que terminó con la detención de seis personas, cuatro hombres y dos mujeres, de entre 28 y 67 años de edad, en dicha localidad malagueña.

Además de los tres delitos de homicidio en grado de tentativa, a los detenidos se les imputan un delito de tenencia ilícita de armas, un delito de amenazas, un delito de pertenencia a grupo criminal y un delito de usurpación de estado civil. EFE

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