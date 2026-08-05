Sabalenka y Swiatek avanzan en el Abierto de Canadá; Bouzas y Osorio quedan eliminadas

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Toronto (Canadá), 4 ago (EFE).- La bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno del mundo, y la polaca Iga Swiatek, número ocho, ganaron este martes en sus estrenos en el Abierto de Canadá, mientras que la española Jessica Bouzas Maneiro y la colombiana Camila Osorio quedaron eliminadas en la segunda ronda del torneo de Toronto.

Sabalenka, primera cabeza de serie, derrotó a la japonesa Moyuka Uchijima, procedente de la fase previa, por 6-3 y 6-3, pese a ceder su servicio al inicio de las dos mangas.

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La bielorrusa encadenó cinco juegos para remontar un 0-2 en el primer set y resolvió el segundo después de que los cinco primeros juegos terminaran con roturas de saque.

"Estoy contenta con la actuación y con la lucha. Sabía que podía sufrir un poco después de un pequeño descanso, pero estaba preparada. Estoy contenta de que mental y físicamente estuviera lista", declaró Sabalenka, que disputó su primer partido de la gira norteamericana de verano sobre pista dura.

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Swiatek, séptima favorita, necesitó una hora y 34 minutos para imponerse a la checa Sara Bejlek por 6-0 y 6-3.

La polaca ganó los nueve primeros juegos del encuentro y salvó nueve bolas de rotura en un juego con sus saque que se prolongó durante 22 minutos en la segunda manga. La ucraniana Marta Kostyuk, décima cabeza de serie, también avanzó tras vencer a la canadiense Katherine Sebov por 7-6 (4) y 6-0.

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La estadounidense Madison Keys, decimonovena favorita, arrolló a la croata Antonia Ruzic por 6-1 y 6-2.

"En general, creo que he jugado bastante bien. Siempre es bueno conseguir la primera victoria después de volver a cambiar de superficie y comenzar esta parte de la temporada", señaló Keys, que reconoció que Toronto no ha sido tradicionalmente uno de sus torneos más favorables.

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El partido más largo de la jornada fue el que Svitolina ganó a Bouzas por 6-7 (5), 7-6 (4) y 6-4 en dos horas y 47 minutos.

La española dispuso de una ventaja de 3-1 en la segunda manga y, en el set definitivo, reaccionó tras situarse 5-0 abajo hasta colocarse 5-4 y 40-15 con su servicio, pero no pudo completar la remontada.

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"Mi objetivo no es competir contra ellas, es ganarles", afirmó Bouzas cuando se le recordó que había plantado cara a la ucraniana, situada entre las 10 primeras de la clasificación.

Bouzas consideró que la ucraniana fue superior en los puntos decisivos. "En los momentos importantes, al final, es cómo se afrontan esos puntos, y creo que ella ha sido mejor", añadió.

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La única latinoamericana que compitió este martes, la colombiana Camila Osorio, cayó ante la rusa Ekaterina Alexandrova, decimosexta favorita, por 6-3 y 7-6 (4).

Osorio llegó a dominar por 3-0 en el primer set, pero perdió los ocho juegos siguientes. En la segunda manga sirvió con 5-4 para forzar el tercer parcial, aunque Alexandrova recuperó la rotura y se impuso en el desempate.

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En otros encuentros, Diana Shnaider venció a Rebecca Sramkova por 6-2, 4-6 y 6-1; Anna Kalinskaya a McCartney Kessler por 6-2, 6-7 (3) y 6-4; Talia Gibson a Maja Chwalinska por 7-5 y 6-1; y Anastasia Potapova a Elena-Gabriela Ruse por 6-4 y 6-2.

Zhang Shuai avanzó tras la retirada de Jelena Ostapenko cuando la jugadora china dominaba por 6-0 y 4-0, mientras Kamilla Rakhimova se benefició del abandono de Katerina Siniakova con 6-7 (1), 6-0 y 5-2. Viktorija Golubic remontó ante Donna Vekic por 5-7, 6-2 y 6-3.

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Amanda Anisimova pasó de ronda sin jugar por la baja de Lanlana Tararudee.

Jessica Pegula, tercera favorita y dos veces campeona del torneo canadiense, debutará el miércoles después de disputar el lunes la final de Washington.

"Estoy muy contenta de estar de vuelta. Tengo muy buenos recuerdos aquí. Me encanta jugar en Canadá y creo que mis resultados siempre lo han demostrado", dijo este martes la estadounidense, que admitió que afronta una rápida transición entre ambos torneos. EFE