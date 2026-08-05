Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Sabalenka y Swiatek avanzan en el Abierto de Canadá; Bouzas y Osorio quedan eliminadas

Guardar

Toronto (Canadá), 4 ago (EFE).- La bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno del mundo, y la polaca Iga Swiatek, número ocho, ganaron este martes en sus estrenos en el Abierto de Canadá, mientras que la española Jessica Bouzas Maneiro y la colombiana Camila Osorio quedaron eliminadas en la segunda ronda del torneo de Toronto.

Sabalenka, primera cabeza de serie, derrotó a la japonesa Moyuka Uchijima, procedente de la fase previa, por 6-3 y 6-3, pese a ceder su servicio al inicio de las dos mangas.

PUBLICIDAD

La bielorrusa encadenó cinco juegos para remontar un 0-2 en el primer set y resolvió el segundo después de que los cinco primeros juegos terminaran con roturas de saque.

"Estoy contenta con la actuación y con la lucha. Sabía que podía sufrir un poco después de un pequeño descanso, pero estaba preparada. Estoy contenta de que mental y físicamente estuviera lista", declaró Sabalenka, que disputó su primer partido de la gira norteamericana de verano sobre pista dura.

PUBLICIDAD

Swiatek, séptima favorita, necesitó una hora y 34 minutos para imponerse a la checa Sara Bejlek por 6-0 y 6-3.

La polaca ganó los nueve primeros juegos del encuentro y salvó nueve bolas de rotura en un juego con sus saque que se prolongó durante 22 minutos en la segunda manga. La ucraniana Marta Kostyuk, décima cabeza de serie, también avanzó tras vencer a la canadiense Katherine Sebov por 7-6 (4) y 6-0.

La estadounidense Madison Keys, decimonovena favorita, arrolló a la croata Antonia Ruzic por 6-1 y 6-2.

"En general, creo que he jugado bastante bien. Siempre es bueno conseguir la primera victoria después de volver a cambiar de superficie y comenzar esta parte de la temporada", señaló Keys, que reconoció que Toronto no ha sido tradicionalmente uno de sus torneos más favorables.

El partido más largo de la jornada fue el que Svitolina ganó a Bouzas por 6-7 (5), 7-6 (4) y 6-4 en dos horas y 47 minutos.

La española dispuso de una ventaja de 3-1 en la segunda manga y, en el set definitivo, reaccionó tras situarse 5-0 abajo hasta colocarse 5-4 y 40-15 con su servicio, pero no pudo completar la remontada.

"Mi objetivo no es competir contra ellas, es ganarles", afirmó Bouzas cuando se le recordó que había plantado cara a la ucraniana, situada entre las 10 primeras de la clasificación.

Bouzas consideró que la ucraniana fue superior en los puntos decisivos. "En los momentos importantes, al final, es cómo se afrontan esos puntos, y creo que ella ha sido mejor", añadió.

La única latinoamericana que compitió este martes, la colombiana Camila Osorio, cayó ante la rusa Ekaterina Alexandrova, decimosexta favorita, por 6-3 y 7-6 (4).

Osorio llegó a dominar por 3-0 en el primer set, pero perdió los ocho juegos siguientes. En la segunda manga sirvió con 5-4 para forzar el tercer parcial, aunque Alexandrova recuperó la rotura y se impuso en el desempate.

En otros encuentros, Diana Shnaider venció a Rebecca Sramkova por 6-2, 4-6 y 6-1; Anna Kalinskaya a McCartney Kessler por 6-2, 6-7 (3) y 6-4; Talia Gibson a Maja Chwalinska por 7-5 y 6-1; y Anastasia Potapova a Elena-Gabriela Ruse por 6-4 y 6-2.

Zhang Shuai avanzó tras la retirada de Jelena Ostapenko cuando la jugadora china dominaba por 6-0 y 4-0, mientras Kamilla Rakhimova se benefició del abandono de Katerina Siniakova con 6-7 (1), 6-0 y 5-2. Viktorija Golubic remontó ante Donna Vekic por 5-7, 6-2 y 6-3.

Amanda Anisimova pasó de ronda sin jugar por la baja de Lanlana Tararudee.

Jessica Pegula, tercera favorita y dos veces campeona del torneo canadiense, debutará el miércoles después de disputar el lunes la final de Washington.

"Estoy muy contenta de estar de vuelta. Tengo muy buenos recuerdos aquí. Me encanta jugar en Canadá y creo que mis resultados siempre lo han demostrado", dijo este martes la estadounidense, que admitió que afronta una rápida transición entre ambos torneos. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Así ha sido la tradicional recepción de la Familia Real en el Palacio de Marivent

La cita de los reyes Felipe VI y Letizia con las autoridades y la sociedad civil de Baleares, como ya es habitual en los últimos años, ha contado además con la presencia de la princesa Leonor, la infanta Sofía y la reina Sofía

Así ha sido la tradicional recepción de la Familia Real en el Palacio de Marivent

Cupón Diario de la Once: resultados del 4 de agosto

Como cada martes, aquí está la combinación ganadora del sorteo divulgado por Juegos Once

Cupón Diario de la Once: resultados del 4 de agosto

Cercanías de Madrid corta la circulación entre Orcasitas y Atocha debido a un incendio próximo a la vía

El Administrador de la Infraestructura ha confirmado que la decisión de suspender la frecuencia de trenes la han tomado los equipos de emergencia

Cercanías de Madrid corta la circulación entre Orcasitas y Atocha debido a un incendio próximo a la vía

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Interior registra un 164,1% más de llegadas irregulares a Ceuta entre enero y julio de 2026 con respecto al año pasado

Al menos 44 personas siguen en paradero desconocido, mientras sus familiares les buscan a través de imágenes difundidas en la prensa y redes sociales

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Interior registra un 164,1% más de llegadas irregulares a Ceuta entre enero y julio de 2026 con respecto al año pasado

Muere Pepe Habichuela, el guitarrista creador del flamenco contemporáneo en España

El artista José Antonio Carmona, más conocido como Pepe Habichuela, ha fallecido a los 82 años de edad tras dos años fuera de los escenarios por una enfermedad

Muere Pepe Habichuela, el guitarrista creador del flamenco contemporáneo en España
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Interior registra un 164,1% más de llegadas irregulares a Ceuta entre enero y julio de 2026 con respecto al año pasado

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Interior registra un 164,1% más de llegadas irregulares a Ceuta entre enero y julio de 2026 con respecto al año pasado

Ayuso anuncia que Messi ha donado 80.000 euros para la reconstrucción de los incendios: “Los madrileños esperamos recibirle pronto para darle el aplauso que se merece”

Usuarios en las redes sociales en Marruecos organizan una nueva entrada masiva de migrantes a Ceuta para el 15 de agosto: “Quien quiera entrar, bienvenido”

El juez Calama pide a la UDEF un informe “exhaustivo” que reconstruya el accionariado de Plus Ultra para comprobar el alcance que tuvo el capital venezolano

Josep Borrell, ex vicepresidente de la Comisión Europea, sobre la reacción internacional a la crisis en Ceuta: “La solidaridad europea ha muerto”

ECONOMÍA

El botón olvidado del aire acondicionado que reduce la humedad y baja la factura de la luz

El botón olvidado del aire acondicionado que reduce la humedad y baja la factura de la luz

Los problemas legales que pueden tener parejas que no están casadas ni son parejas de hecho

El Ibex 35 rompe por primera vez la barrera de los 20.000 puntos a la apertura y marca un nuevo máximo histórico

La regularización extraordinaria impulsa el empleo en julio hasta un récord de afiliados e impacta en el paro de extranjeros

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España para hoy

DEPORTES

Alcaraz cada vez más cerca de su regreso a las pistas: los secretos del nuevo tenis de Carlitos

Alcaraz cada vez más cerca de su regreso a las pistas: los secretos del nuevo tenis de Carlitos

De heredero de Víctor Valdés a cedido al Ajax: cómo se ha torcido la carrera de Ter Stegen en menos de dos años

Modificaciones de ropa para ganar unos segundos: las ciclistas utilizan relleno y desatan la polémica en el Tour de Francia

Todas las novedades de la temporada 2026-27 que ha hecho oficial el CTA: de los cambios con límite de tiempo a las lesiones de los porteros

El agente de Makhachev avisa a Ilia Topuria: “Usman Nurmagomedov te noqueará en cuatro asaltos”