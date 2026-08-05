Milagros Tolón: "Queremos que la final sea en nuestro país porque lo merecemos"

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Madrid, 5 ago (EFE).- La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, afirmó este miércoles que el Gobierno quiere que la final del Mundial de 2030 se juega en España. "Nos la merecemos", dijo.

Así lo dijo Tolón en una entrevista en el programa 'Hora 25' de la Cadena SER después de que el diario británico 'The Times' publicase esta tarde que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habría ofrecido a Marruecos albergar la final del Mundial de 2030 a cambio de su apoyo en una futura reelección.

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Tolón reconoció que la información les ha "sorprendido", aunque ha recordado que la FIFA ya la ha desmentido y ha insistido en que el Gobierno seguirá trabajando para que el partido decisivo del torneo se dispute en España.

"Queremos que la final sea en nuestro país porque lo merecemos", afirmó la Ministra, que ha defendido la candidatura española apelando a la experiencia del país en la organización de grandes acontecimientos deportivos, así como a sus infraestructuras, comunicaciones y condiciones de seguridad.

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"España tiene mucho que ofrecer. Fuimos quienes lideramos junto a Portugal la candidatura y después se incorporó Marruecos. Estoy convencida de que la FIFA elegirá España para la final", señaló Tolón.

Durante la entrevista, Tolón también evitó valorar si, tras la crisis migratoria de Ceuta, el Gobierno se arrepiente de compartir la organización del Mundial con Marruecos. "Son decisiones que toma la FIFA", respondió y subrayó que el Ejecutivo mantiene su compromiso con el proyecto conjunto.

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Asimismo, restó importancia a las diferencias con Sumar, que ha pedido romper el acuerdo con Marruecos por la situación de los derechos humanos, y ha insistido en que el objetivo del Gobierno es "trabajar para que sea el mejor Mundial de la historia" de España. EFE