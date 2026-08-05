Melilla acusa al Gobierno de una respuesta "tardía" del Estado ante la crisis migratoria

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El Gobierno de Melilla ha criticado la actuación del Ejecutivo central durante la reciente crisis migratoria y ha denunciado la "ausencia de la Delegación del Gobierno y del Estado" en la ciudad, reclamando explicaciones sobre las medidas que piensa adoptar para proteger en el futuro a Ceuta y Melilla "ante nuevas contingencias en la frontera".

A través de su vicepresidenta segunda de la Ciudad Autónoma y consejera de Cultura, Patrimonio Cultural y del Mayor, Fadela Mohatar, ha calificado de "tardía" la reacción del Gobierno de España frente al incremento de la presión migratoria registrado en Ceuta y ha considerado que los acontecimientos de los últimos días evidencian, a su juicio, "el fracaso de la política migratoria" del Ejecutivo.

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Fadela Mohatar ha cuestionado que el Gobierno no actuara con antelación pese a las advertencias realizadas desde Ceuta sobre el incremento de entradas irregulares durante los días previos a la crisis.

"¿Cómo es posible que, conociendo esos datos, se hubiese permitido llegar a esta situación? ¿Cómo es posible que no se reaccionara ante una evidencia tan clara?", se preguntó la dirigente popular, en referencia a los cientos de personas que, según recordó, accedían diariamente a nado a la ciudad autónoma ceutí.

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La también portavoz del Gobierno y consejera de Cultura ha manifestado que espera que el Gobierno de España explique qué medidas extraordinarias piensa adoptar para evitar que vuelvan a producirse episodios similares y cómo reforzará la protección de las fronteras de Ceuta y Melilla.

AUSENTES

En este sentido, ha denunciado que el Ejecutivo central y la Delegación del Gobierno permanecen, a su juicio, "ausentes" en un momento en el que las dos ciudades autónomas necesitan un mayor respaldo de la Administración General del Estado.

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Mohatar ha insistido en que el Gobierno melillense lleva años reclamando un incremento de los recursos y de la presencia estatal en la ciudad para afrontar los desafíos derivados de su condición de frontera sur de España y de la Unión Europea.

La vicepresidenta también ha lamentado que el Gobierno de Pedro Sánchez siga sin responder a las propuestas que el Ejecutivo local trasladó hace casi un año para impulsar el desarrollo económico e institucional de Melilla.

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Entre ellas ha recordado la petición de equiparar a Melilla con las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea para beneficiarse de los mecanismos previstos en los artículos 174 y 175 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, así como la integración de la ciudad en la zona aduanera europea manteniendo su régimen fiscal propio y su incorporación al Comité Europeo de las Regiones.

Según ha explicado, estas propuestas fueron planteadas por el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, al presidente del Gobierno el 26 de agosto del pasado año. Posteriormente, en noviembre de 2025, el Ejecutivo central comunicó que estudiaría su viabilidad a través de distintos ministerios.

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Sin embargo, Mohatar ha asegurado que desde entonces no se ha producido ningún avance ni se ha facilitado información sobre el estado de dichas iniciativas, por lo que criticó la falta de respuesta del Gobierno mientras, según afirmó, la Ciudad Autónoma continúa impulsando con recursos propios medidas de apoyo a la economía melillense.