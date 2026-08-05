Llanes (Asturias) decreta dos días de luto por la guardia civil asesinada por su expareja

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Oviedo, 5 ago (EFE).- El Ayuntamiento de Llanes ha decretado luto oficial este jueves y viernes por el asesinato de una guardia civil a manos de su expareja, también agente del Instituto Armado, en el cuartel de la localidad.

La Alcaldía ha dictado una resolución en la que expresa su "más rotunda condena y repulsa institucional" ante estos hechos, así como su "compromiso con la erradicación de la violencia de género en todas sus formas".

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Durante el periodo de luto oficial, las banderas de los edificios públicos del municipio ondearán a media asta.

La localidad de Llanes, en la costa oriental de Asturias, acogerá mañana, a las 18:30 horas, una concentración de condena, en la que participará el presidente del Principado, Adrián Barbón.

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A través de una declaración institucional conjunta, la Delegación del Gobierno en Asturias, el Ejecutivo autonómico y el Ayuntamiento llanisco han condenado el asesinato este miércoles por violencia de género de Laura, una agente de la Guardia Civil a manos de su expareja, también agente de este cuerpo.

Las tres administraciones han expresado su "más enérgica condena y rechazo", así como su apoyo y cercanía hacia el entorno de la víctima, poniendo a su disposición los recursos psicológicos, jurídicos, sanitarios, de protección y de acogida que requiera.

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Fuentes próximas a la investigación han indicado a EFE que el agresor, de 49 años y que tenía expedientes abiertos por violencia machista, ha accedido al cuartel poco antes de las 13:30 horas para disparar mortalmente contra su expareja, de 50 años y de Madrid.

En el cruce de disparos un teniente ha resultado herido grave de bala en una pierna, así como el presunto autor de los hechos, de Ferrol y que llevaba varios años destinado en Zamora, que, tras ser atendido por los servicios sanitarios, ha fallecido en la UVI móvil en la que estaba siendo evacuado. EFE

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