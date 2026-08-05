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La jueza pregunta a la Guardia Civil si fue alertada sobre la crisis migratoria de Ceuta en los días previos

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La jueza de la Audiencia Nacional (AN) María Tardón ha preguntado a la Guardia Civil si recibió "alguna información en los días previos que hubiese podido alertar" de la "entrada irregular masiva" de miles de personas que cruzaron de Marruecos a Ceuta entre el pasado 30 y 31 de julio.

En una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada solicita a la Jefatura de Información de Instituto Armado que informe del "dispositivo desarrollado por los distintos efectivos de Guardia Civil desplegados en el territorio, particularmente en lo relativo a las operaciones de rescate de las personas que se hayan localizado en las aguas territoriales españolas", así como sus circunstancias personales "conocidas".

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En el caso de las personas fallecidas, la magistrada quiere saber si consta "la causa y la data de la muerte", mientras que en lo relativo a los "supervivientes", reclama conocer "su identidad y datos de localización" que los agentes hayan podido recabar.

Esta semana, Tardón pidió un informe a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras (UCRIF) de la Policía Nacional para saber si la entrada de personas procedentes Marruecos a Ceuta fue "una acción concertada" e impulsada por "un grupo criminal".

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La magistrada acordó abrir diligencias previas tras una denuncia penal interpuesta por la organización Iustitia Europa contra funcionarios, "integrantes de organizaciones criminales" y autoridades españolas y extranjeras "que pudieran ser identificadas"

Iustitia Europa presentó la denuncia por delitos contra la Seguridad del Estado, contra la Nación, por favorecimiento de la inmigración ilegal y el tráfico de personas, organización criminal y omisión del deber de perseguir delitos.

La jueza todavía tiene que resolver la competencia penal de la Audiencia Nacional sobre los hechos denunciados, una cuestión sobre la que preguntó a la Fiscalía.

Unas 72.000 personas, de las que 70.000 ya han regresado, entraron masivamente el pasado jueves a Ceuta a través del espigón del Tarajal, en la frontera con Marruecos, una acción que le ha costado la vida a al menos 75 personas, según datos del Gobierno.

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EuropaPress

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