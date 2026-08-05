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La Generalitat Valenciana evaluará un reparto de menores ante el "colapso" de sus centros

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València, 5 ago (EFE).- La consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia de la Generalitat Valenciana, Elena Albalat, ha dicho que cuando el Gobierno aporte información sobre si hay un nuevo reparto de menores no acompañados procedentes de Ceuta entre las comunidades, evaluará la situación, porque sus centros están "colapsados".

En unas declaraciones remitidas a EFE, la consellera ha destacado que la Comunitat Valenciana ya recibe menores que se suman a los inmigrantes que llegan en patera a la costa, sobre todo en Alicante.

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Albalat ha manifestado que, llegado el momento, con la información que dé el Gobierno, "lo valoraremos todo", pues la valenciana es una comunidad de "entrada de pateras" todas las semanas y ya es "una comunidad acogedora de todas las personas que vienen".

"El problema de los menores no acompañados a nivel de Estado es un problema de Estado muy importante y que ha causado el propio Gobierno de España, el Gobierno de Pedro Sánchez", ha dicho Albalat, quien ha indicado que nadie del Gobierno se ha puesto en contacto con la Generalitat ni ha recibido una comunicación oficial sobre si va a haber reparto de menores no acompañados de Ceuta "ni cuándo van a llegar, ni nada".

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La consellera ha añadido: "la improvisación del Gobierno es la que provoca que las comunidades autónomas tengan un colapso de los centros, una sobreocupación del 160 % y que tengamos que actuar cuando ellos nos digan sin medios, sin financiación y sin recursos".

Albalat ha criticado que a las comunidades autónomas "se les ordena lo que tienen que hacer con estos menores" y ha reclamado diálogo con el Gobierno para conocer cómo va a ser ese reparto, cuándo se va a producir, y los recursos y la financiación necesarios para atender a esos menores.

Según la consellera, en los repartos el Gobierno "solo financia los tres primeros meses" y a partir de ahí lo "paga a pulmón la comunidad autónoma". EFE

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