La Aemet activa avisos por altas temperaturas en seis comunidades

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Madrid, 5 ago (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos por altas temperaturas en seis comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña y Canarias) y ha advertido además de las fuertes lluvias y tormentas que se pueden registrar en las comarcas turolenses de Gúdar y Maestrazgo.

El aviso más importante, de nivel 'naranja' (riesgo importante), afecta al este, sur y oeste de la isla de Gran Canaria, donde se pueden alcanzar los 37 grados, y se han activado también avisos de nivel 'amarillo' (riesgo bajo) en La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife.

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En el archipiélago canario se han activado además avisos por el oleaje en las islas de Gran Canaria, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife, y en todas ellas, más Lanzarote, hay avisos también por el fuerte viento que va a azotar a muchas zonas, con velocidades de hasta 90 kilómetros por hora.

En la península, los avisos por altas temperaturas se van a activar en las comunidades de Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha y Cataluña, y ante la previsión de fuertes lluvias y las tormentas en la provincia de Teruel y en el interior norte de la provincia de Castellón.

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En Andalucía el aviso por altas temperaturas se limita a la comarca malagueña de Sol y Guadalhorce; en Castilla-La Mancha a La Mancha albaceteña y la serranía de Cuenca; en Aragón a la ribera del Ebro en Zaragoza; y en Cataluña a la depresión central de Lleida y a la comarca del Ampurdán en Girona.

En el archipiélago balear el aviso, de nivel 'amarillo', es hoy para el interior de la isla de Mallorca, donde las temperaturas alcanzarán los 36 grados. EFE

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