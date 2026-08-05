Jódar remonta al francés Moutet en su debut en Canadá

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Washington, 5 ago (EFE).- El español Rafael Jódar levantó este miércoles un set en contra al francés Corentin Moutet en su debut en el Masters 1.000 de Canadá y se medirá en tercera ronda al italiano Lorenzo Musetti.

Jódar, número 15 del mundo, se deshizo de Moutet (n.59) por 4-6, 6-1 y 6-3 en 2 horas y 17 minutos. El madrileño se estrenó en Montreal apenas 48 después de haber perdido la final del Abierto de Washington ante el estadounidense Taylor Fritz.

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Moutet se apuntó el primer set tras romper el servicio de Jódar en el quinto juego y abrió la segunda manga con otro 'break', pero el español respondió con autoridad, con tres roturas consecutivas para igualar el partido y forzar un tercer y definitivo set.

En el tercero, tras un intercambio de 'breaks', Jódar asumió la iniciativa con otras dos roturas para sellar la clasificación.

Jódar aprovechó seis de las siete bolas de 'break' de las que dispuso, mientras que salvó cinco de las ocho que enfrentó.

El madrileño se enfrentará en tercera ronda a Musetti (n.13), a quien la semana pasada derrotó en Washington en cuartos de final. Jódar también remontó ese partido por 1-6, 6-1 y 6-4. EFE

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