Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Investigadores hallan mercurio en cerámicas neolíticas de hace unos 5.000 años en Galicia

Guardar

Lugo, 5 ago (EFE).- Un equipo de investigadores de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) ha descubierto la presencia de mercurio en cerámicas de hace 5.000 años en Galicia, un hallazgo que arroja nueva luz sobre las sociedades del final del periodo neolítico.

La investigación, centrada en la cerámica del tipo Penha, característica del oeste peninsular, ha sido publicada en revistas científicas, informa este miércoles la USC.

El estudio revela que dichas cerámicas eran cocidas a baja temperatura, de menos de 900 grados, y durante un tiempo corto, inferior a cinco horas, según el equipo liderado por el catedrático Antonio Martínez Cortizas, con ayuda de los investigadores Pilar Prieto Martínez, Ainé Francos Golán y Olalla López Costas.

PUBLICIDAD

Cada poblado producía sus propias vasijas con recursos locales, lo que sugiere que eran "sociedades avanzadas y autosuficientes", de acuerdo con el equipo investigador de la USC.

Las cerámicas "eran unos cacharros que se producían relativamente rápido y especialmente diseñados para la vida diaria", pero lo más sorprendente es la detección de mercurio en la composición de las vasijas, siendo la primera vez que se analiza este elemento en cerámica arqueológica.

PUBLICIDAD

Algunas de las cerámicas con contenidos extraordinarios de mercurio proceden del islote de Guidoiro Areoso, situado en la provincia de Pontevedra.

La presencia de este elemento tóxico y difícil de obtener -las minas más cercanas estaban en Asturias o Almadén, en Ciudad Real- plantea por ello nuevas incógnitas.

Los investigadores tratan ahora de resolver si el mercurio estaba presente de forma natural en los barros o si fue añadido de manera intencional, lo que podría implicar un uso ritual o una preferencia cultural por este material.

Próximamente, el equipo de la USC espera analizar nuevos hallazgos como las cerámicas del yacimiento de A Roda de Corro dos Mouros en Adai, en la provincia de Lugo, una zona donde los arqueólogos excavan anualmente.

La investigación, financiada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, forma parte del proyecto europeo ERC PollutedPast, que analiza el impacto de metales tóxicos en sociedades pasadas.EFE

1011162

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: la Policía identifica a 528 menores no acompañados en Ceuta y los entrega a la ciudad autónoma para su tutela

Según ha informado la IML de Ceuta en un comunicado, los médicos forenses han hecho 77 autopsias, de las que se ha identificado a dos personas de las que fallecieron durante la entrada masiva de más de 70.000 personas el pasado jueves

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: la Policía identifica a 528 menores no acompañados en Ceuta y los entrega a la ciudad autónoma para su tutela

La Guardia Civil investiga a un hombre de 34 años tras encontrar a un perro muerto y otros cuatro maltratados en su finca de Ibiza

Los agentes del Seprona recibieron un aviso de un ciudadano que alertara sobre la posible situación crítica de varios podencos

La Guardia Civil investiga a un hombre de 34 años tras encontrar a un perro muerto y otros cuatro maltratados en su finca de Ibiza

La Junta de Andalucía prohíbe el uso de palomas en una procesión de Sevilla: Pacma denunció que eran “atadas e inmovilizadas” durante horas

La medida afecta a la Hermandad de la Virgen del Águila de Alcalá de Guadaíra, que deberá prescindir de las aves el 15 de agosto

La Junta de Andalucía prohíbe el uso de palomas en una procesión de Sevilla: Pacma denunció que eran “atadas e inmovilizadas” durante horas

Asesinada a tiros una guardia civil en el cuartel de Llanes (Asturias) a manos de su expareja, también agente: el agresor termina falleciendo también por los disparos

La víctima se encontraba de servicio cuando el agresor accedió al cuartel, abrió fuego contra ella y fue alcanzado por los disparos de otros agentes que trataban de impedir su huida

Asesinada a tiros una guardia civil en el cuartel de Llanes (Asturias) a manos de su expareja, también agente: el agresor termina falleciendo también por los disparos

Descubren el cuerpo sin vida de un recién nacido en un domicilio de Sada (A Coruña) después de que su madre ingresase en el hospital

Los médicos que atendieron a la joven en el centro médico determinaron que la hemorragia severa que presentaba estaba relacionada con un parto reciente

Descubren el cuerpo sin vida de un recién nacido en un domicilio de Sada (A Coruña) después de que su madre ingresase en el hospital
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: la Policía identifica a 528 menores no acompañados en Ceuta y los entrega a la ciudad autónoma para su tutela

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: la Policía identifica a 528 menores no acompañados en Ceuta y los entrega a la ciudad autónoma para su tutela

Asesinada a tiros una guardia civil en el cuartel de Llanes (Asturias) a manos de su expareja, también agente: el agresor termina falleciendo también por los disparos

Marruecos investiga a varios agentes de Castillejos por su posible implicación en el cruce masivo a Ceuta

La Guardia Civil tendrá que dar explicaciones ante la jueza María Tardón por la entrada masiva de miles de migrantes en Ceuta

Ceuta da cifras superiores a las del Gobierno y pide “auxilio” mientras niega la colaboración de Marruecos, que “no es un país fiable” y “no reconoce la soberanía” española

ECONOMÍA

La Audiencia Nacional rechaza los recursos de Isabel Pantoja contra Hacienda y confirma una deuda de más de 700.000 euros

La Audiencia Nacional rechaza los recursos de Isabel Pantoja contra Hacienda y confirma una deuda de más de 700.000 euros

Natalia Lara, inversora: “El dinero que no tienes guardado ya está gastado, aunque todavía no sepas en qué”

Cuál es el precio de la gasolina este 5 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades

España produce tanta energía solar que hunde sus precios: ahora los inversores intentan vender sus plantas con grandes descuentos

El botón olvidado del aire acondicionado que reduce la humedad y baja la factura de la luz

DEPORTES

La UEFA cambia las normas de las tarjetas en Champions: la acumulación de amarillas afectará a todo el equipo, pero habrá menos sanciones

La UEFA cambia las normas de las tarjetas en Champions: la acumulación de amarillas afectará a todo el equipo, pero habrá menos sanciones

El FC Barcelona sigue moviendo ficha con Julián Álvarez a pesar de la demanda del Atlético de Madrid: Deco se habría reunido con el agente del jugador

La Masia cotiza en el campo, La Fábrica en el mercado: así rentabilizan sus canteras Real Madrid y FC Barcelona

Vinicius y el Real Madrid se citan en los despachos: última oportunidad para cerrar una renovación marcada por las cifras económicas

Alcaraz cada vez más cerca de su regreso a las pistas: los secretos del nuevo tenis de Carlitos