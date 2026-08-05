Investigadores hallan mercurio en cerámicas neolíticas de hace unos 5.000 años en Galicia

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Lugo, 5 ago (EFE).- Un equipo de investigadores de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) ha descubierto la presencia de mercurio en cerámicas de hace 5.000 años en Galicia, un hallazgo que arroja nueva luz sobre las sociedades del final del periodo neolítico.

La investigación, centrada en la cerámica del tipo Penha, característica del oeste peninsular, ha sido publicada en revistas científicas, informa este miércoles la USC.

El estudio revela que dichas cerámicas eran cocidas a baja temperatura, de menos de 900 grados, y durante un tiempo corto, inferior a cinco horas, según el equipo liderado por el catedrático Antonio Martínez Cortizas, con ayuda de los investigadores Pilar Prieto Martínez, Ainé Francos Golán y Olalla López Costas.

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Cada poblado producía sus propias vasijas con recursos locales, lo que sugiere que eran "sociedades avanzadas y autosuficientes", de acuerdo con el equipo investigador de la USC.

Las cerámicas "eran unos cacharros que se producían relativamente rápido y especialmente diseñados para la vida diaria", pero lo más sorprendente es la detección de mercurio en la composición de las vasijas, siendo la primera vez que se analiza este elemento en cerámica arqueológica.

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Algunas de las cerámicas con contenidos extraordinarios de mercurio proceden del islote de Guidoiro Areoso, situado en la provincia de Pontevedra.

La presencia de este elemento tóxico y difícil de obtener -las minas más cercanas estaban en Asturias o Almadén, en Ciudad Real- plantea por ello nuevas incógnitas.

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Los investigadores tratan ahora de resolver si el mercurio estaba presente de forma natural en los barros o si fue añadido de manera intencional, lo que podría implicar un uso ritual o una preferencia cultural por este material.

Próximamente, el equipo de la USC espera analizar nuevos hallazgos como las cerámicas del yacimiento de A Roda de Corro dos Mouros en Adai, en la provincia de Lugo, una zona donde los arqueólogos excavan anualmente.

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La investigación, financiada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, forma parte del proyecto europeo ERC PollutedPast, que analiza el impacto de metales tóxicos en sociedades pasadas.EFE

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