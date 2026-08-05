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Instalan vallas en la zona despejada del dique sur de Melilla para el rechazo en frontera

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Melilla, 5 ago (EFE).- El Gobierno está instalando vallas de obra en el dique sur de Melilla, que ejerce como frontera terrestre y marítima en la zona sur de la ciudad autónoma, separándola del puerto de Nador (Marruecos), para posibilitar los rechazos en frontera en caso de un intento de entrada irregular por vía marítima.

Fuentes policiales han informado a EFE de que la instalación de estas vallas son “consecuencia” de la sentencia del Tribunal Supremo que impide realizar los rechazos en frontera, también conocidos como ‘devoluciones en caliente’, a quienes intenten acceder a nado a Ceuta y Melilla.

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Según ha podido observar EFE, estas vallas tienen unos dos metros de altura y se están instalando en el tramo final del dique sur, a partir de la última garita de vigilancia de la Guardia Civil hasta la rotonda con la que termina, que hasta ahora era una zona sin vallado y solo había escolleras.

Esta zona, en total 140 metros de longitud -de los 500 que mide el dique sur-, se ha cubierto con vallas finas similares a las que se emplean en la construcción, diferentes a las del resto del perímetro fronterizo de Melilla, que son más altas, robustas y finalizan con los denominados peines invertidos para impedir su escalada.

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Aunque ya está todo cubierto de vallas, su instalación no ha finalizado porque en la zona hay material por el suelo, partes sin rematar y los últimos enrejados carecen de unas barras superiores para reforzarlos, también tirados por la zona a falta de que los operarios los coloquen.

La instalación de las vallas ha coincidido con el anuncio ayer martes de que se instalarán “elementos de contención” en el mar en Melilla, al igual que se ha hecho en Ceuta con la barrera flotante, aunque “adaptados” a las necesidades y la realidad de la ciudad.

El Ministerio del Interior, según consta en una instrucción dictada por la Secretaría de Estado de Seguridad, a la que ha tenido acceso EFE, prevé que las barreras marítimas instaladas en Ceuta tras la entrada de decenas de miles de personas el pasado 30 de julio también se coloquen en Melilla, dado que es la herramienta que permitirá las devoluciones en frontera sin incumplir la sentencia del Tribunal Supremo. EFE

(Foto) (Vídeo)

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