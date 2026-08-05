Hugo Vila se incorpora al Frigoríficos tras disputar el Europeo júnior con la selección

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Cangas de Morrazo (Pontevedra), 5 ago (EFE).- El internacional júnior Hugo Vila se unirá este jueves a los entrenamientos del Frigoríficos del Morrazo tras disfrutar de unos días de vacaciones por su participación en el Campeonato de Europa de la categoría con la selección española.

El exjugador del Benidorm, uno de los refuerzos veraniegos del conjunto dirigido por Quique Domínguez, llega a O Gatañal para pelear por la titularidad con el noruego Tollef Oskar Lindqvist, fichado del Kristiansand Topphanball.

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Con la incorporación de Vila, el preparador del Frigoríficos ya tendrá a todos los jugadores de la primera plantilla a su disposición, incluidos los otros dos fichajes, el lateral izquierdo bosnio Nemanja Pestic y el central danés Pelle Boesen.

El equipo gallego disputará este sábado su primer partido amigable contra el Ademar León en el pabellón de Baltar (Sanxenxo). EFE

dmg/ARH