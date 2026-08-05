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Hoy será noticia. Jueves, 6 de agosto

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SOCIEDAD INMIGRACIÓN

La entrada masiva en Ceuta sigue propiciando el enfrentamiento político

Ceuta/Madrid (EFE).- Al cumplirse una semana de la entrada masiva en Ceuta de personas procedentes de Marruecos, lo ocurrido sigue protagonizando el enfrentamiento político entre Gobierno y oposición.

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Mientras, se avanza en la identificación de menores y la tramitación de peticiones de asilo.

SOCIEDAD INMIGRACIÓN

El rey recibirá este jueves al presidente de Ceuta en Palma

Palma (EFE).- Felipe VI recibirá este jueves al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en el palacio de Marivent, en Palma, para analizar la crisis migratoria que ha sufrido la ciudad autónoma.

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Según la Casa Real, la reunión se desarrollará a las seis de la tarde, pocas horas antes de que el jefe del Estado inicie su viaje a Colombia para la toma de posesión del nuevo presidente.

CENSO POBLACIÓN

El INE publica la Estadística Continua de población

Madrid (EFE).- El Instituto Nacional de Estadística (INE) da a conocer este jueves la Estadística Continua de población.

Según los datos del mes de abril, la población se situaba en 49.687.120 habitantes debido al incremento de personas nacidas en el extranjero, ya que el número de las nacidas en España disminuyó.

INCENDIOS FORESTALES

Continúan las tareas de extinción de los incendios forestales

Madrid (EFE).- Las tareas de extinción de los incendios aún activos avanzan positivamente y las comunidades autónomas afectadas preparan ya sus planes de recuperación.

Con todo, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte de que este fin de semana aumentará el riesgo de que se declaren nuevos fuegos.

FESTIVAL SONORAMA

Rigoberta Bandini, Guitarricadelafuente, Nacho Vegas o Veintiuno, esta noche en Sonorama

Aranda de Duero (Burgos) (EFE).- Rigoberta Bandini, Guitarricadelafuente, Nacho Vegas o Veintiuno son algunos de los artistas que actuarán este jueves noche en el Festival Sonarama Ribera de Aranda de Duero (Burgos).

Festival que tendrá durante la jornada de día sus conciertos por las calles de la localidad con epicentro en la mítica plaza del Trigo.

EL TIEMPO

Temperaturas altas e inestabilidad en la zona norte, con lluvia y granizo

Madrid (EFE).- Este jueves se espera cierta inestabilidad en varios puntos de la Península que dejará chubascos y tormentas fuertes con granizo en el nordeste, oeste pirenaico y sierras del sudeste, mientras que las temperaturas seguirán siendo muy altas en Canarias, Baleares, zonas de Alborán e interior peninsular.

La Agencia Estatal de Meteorología ha informado de que la proximidad de una masa de aire frío traerá este jueves algo de inestabilidad a la Península, con cielos cubiertos y precipitaciones en la vertiente norte que podrán ser localmente fuertes y en forma de granizo en el oeste pirenaico de madrugada y por la tarde en el nordeste y sierras del sudeste.

EFE

plv

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