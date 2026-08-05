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Hallados unos restos humanos en el embalse de Yesa, en el término de Sigüés (Zaragoza)

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Zaragoza, 5 ago (EFE).- La Guardia Civil ha confirmado este miércoles el hallazgo de unos restos humanos en el embalse de Yesa, en el término municipal de Sigüés (Zaragoza).

Los restos fueron localizados a última hora de la tarde del martes.

El instituto armado está investigando los hechos relacionados con el hallazgo, que se produjo en la zona de la cola del embalse, y, por el momento, no ha facilitado más información al respecto. EFE

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