Granada instalará en el teatro Isabel la Católica la capilla ardiente de Pepe Habichuela

Guardar

Granada, 5 ago (EFE).- La capilla ardiente del guitarrista Pepe Habichuela, que falleció este martes a los 82 años en Madrid, quedará instalada desde esta tarde en el teatro Isabel la Católica de Granada.

El Ayuntamiento de esta capital andaluza ha informado en un comunicado de que la capilla ardiente permanecerá abierta al público desde las 18:00 horas de este miércoles y hasta las 22:00 horas.

PUBLICIDAD

Cualquier ciudadano que quiera rendir homenaje al artista o darle su último adiós podrá pasar por el céntrico teatro granadino para despedirse de una de las figuras más universales del flamenco.

El Ayuntamiento de Granada también ha anunciado este miércoles que propondrá a la Comisión de Honores y Distinciones conceder al artista la Medalla de Oro al Mérito de la Ciudad.

PUBLICIDAD

La propuesta, a título póstumo, busca reconocer una trayectoria artística excepcional y su decisiva contribución a la proyección nacional e internacional del flamenco y de Granada como una de sus grandes cunas culturales.

José Antonio Carmona Carmona -Pepe Habichuela- nació en Granada en 1944, y era nieto, hijo y hermano de guitarristas, y también padre de José Miguel Carmona, miembro de Ketama.

PUBLICIDAD

Compartió generación con figuras como Camarón de la Isla, Paco de Lucía, Manolo Sanlúcar y Enrique Morente, con quien colaboró estrechamente desde los años setenta, tras su debut en 1964 en el tablao Torres Bermejas de Madrid.

Está considerado como una de las figuras más influyentes del flamenco, arte al que contribuyó abriendo nuevos caminos y promoviendo una evolución que ha ampliado públicos y escenarios. EFE

PUBLICIDAD

mro/vg/aam