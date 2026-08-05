Golpe al Cártel Jalisco: 13 detenidos con uno de los mayores alijos de metanfetamina

Guardar

Barcelona, 5 ago (EFE).- La policía ha desarticulado en Cataluña una rama del Cártel Jalisco dedicada al tráfico internacional de metanfetamina camuflada en líquido de vainilla, ha detenido a trece personas -doce de ellas ya han ingresado en prisión- y ha requisado uno de los mayores alijos de esta droga en España y Europa: 2,5 toneladas.

La operación contra esta rama del Cártel Jalisco Nueva Generación de origen mexicano, desarrollada conjuntamente por las policías nacionales de España y Francia, ha permitido desmantelar además uno de los mayores laboratorios clandestinos de recuperación de metanfetamina localizados en Europa hasta la fecha.

PUBLICIDAD

Así lo han detallado la subdelegada del Gobierno en Barcelona, Mari Carmen García-Calvillo; el jefe regional de Operaciones de la Jefatura Superior de Policía de Cataluña, el comisario Pedro Roque Marín, y el comisario jefe de la Brigada Central de Estupefacientes, Alberto Morales, en una comparecencia ante los medios para informar sobre este dispositivo.

La organización criminal había introducido en España 2,5 toneladas de metanfetamina camuflada en mercancía legal, en concreto, en unas 12 toneladas de aroma líquido de vainilla envasadas en botellas de plástico procedentes de México, el cual se utiliza para productos alimenticios o de cosmética, entre otros. EFE

PUBLICIDAD

(foto) (vídeo) (audio)