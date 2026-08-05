Gobierno Vasco pide que "se agoten todas las vías para que vuelvan con sus familias" los menores llegados a Ceuta

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La consejera vasca de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, ha reclamado que "se agoten todas las vías para que vuelvan con sus familias" los menores llegados a Ceuta. Asimismo, ha recordado que el sistema de protección de Euskadi "trabaja ya por encima de su capacidad ordinaria", y ha demandado que "cualquier derivación debe acordarse" con las instituciones vascas, y realizarse "con expedientes completos, financiación suficiente y todas las garantías jurídicas y asistenciales".

En declaraciones a los medios de comunicación en Vitoria-Gasteiz, Melgosa ha asegurado que le "preocupa" que, ante la crisis en Ceuta por la llegada de migrantes, se esté "normalizando lo excepcional, que haya menores lejos de sus familias".

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De este modo, ha considerado que "no parece razonable que la primera respuesta sea trasladar a menores a más de mil kilómetros de distancia, a lugares donde no tienen ningún arraigo".

"Estamos hablando de niños, niñas y adolescentes", ha insistido la consejera vasca, que ha apelado a que, "antes de plantear cualquier derivación, se debería acreditar que efectivamente se han agotado todas las vías para localizar a sus familias, valorar una reunificación cuando sea posible y garantizar que cada decisión responde al interés superior del menor".

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En este sentido, ha remarcado que "la primera obligación del Estado no es repartir menores", sino "ejercer plenamente las responsabilidades que le corresponden y, por lo tanto, agotar las vías para que vuelvan con sus familias".

Nerea Melgosa ha incidido en que Euskadi "lleva años demostrando con hechos su compromiso con la protección de la infancia y con una migración ordenada, regular y humana", ya que, según ha defendido, "es la manera más justa de tratar este fenómeno".

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POR ENCIMA DE SU CAPACIDAD ORDINARIA

La consejera ha recordado que el sistema vasco de protección "ya trabaja por encima de su capacidad ordinaria". "Y esa realidad no puede ignorarse", ha emplazado.

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En esta línea, ha reivindicado que "la cooperación entre instituciones exige lealtad, planificación y respeto competencial" y, por ello, no puede haber "decisiones unilaterales ni hechos consumados".

Así, ha demandado que "cualquier derivación debe acordarse con el Gobierno Vasco y con las Diputaciones Forales, que son quienes asumen la tutela, y realizarse con expedientes completos, financiación suficiente y todas las garantías jurídicas y asistenciales".

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Euskadi, por su parte, seguirá "actuando con responsabilidad" porque, en palabras de Nerea Melgosa, "proteger a la infancia forma parte de nuestros valores".

"Esa misma responsabilidad --ha concluido-- es la que nos ha llevado a defender la necesidad de dotarnos de nuevas capacidades políticas para gestionar una realidad migratoria cada vez más compleja".

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