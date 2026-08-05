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Fritz cae ante Tirante en su debut en Montréal

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Redacción Deportes, 5 ago (EFE).- El argentino Thiago Agustín Tirante se impuso este miércoles al estadounidense Taylor Fritz, número 8 del mundo, y se clasificó para la tercera ronda en el Masters 1.000 de Canadá, que se juega en Montréal.

Tirante, 65 del ranking, se deshizo de Fritz por 7-5 y 6-3 en 1 hora y 28 minutos. El estadounidense debutaba en Montréal tras conquistar este lunes el Abierto de Washington (ATP 500) en una final ante al español Rafa Jódar.

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Para Tirante, es la tercera clasificación consecutiva para la tercera ronda de un Masters 1.000, después de Madrid y Roma.

También es la tercera victoria de su carrera frente a un 'Top 10' del ranking después de derrotar en 2024 al ruso Andrey Rublev en Bastad y al estadounidense Ben Shelton este año Houston. Tanto Rublev, como Shelton como ahora Fritz ocupaban el número 8.

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Este miércoles, ante Fritz, el platense ganó el 96 % de los puntos con el primer saque y el 67 % con el segundo, en una exhibición al servicio. Además, rompió tres veces el sólido saque de Fritz y salvó las cuatro bolas de 'break' que afrontó.

En tercera ronda, Tirante se enfrentará al ganador del partido que enfrenta al belga Raphael Collignon (n.38) y al australiano Alexei Popyrin (n.139), campeón en Canadá en 2024.

Tirante es el segundo argentino clasificado este miércoles para la tercera ronda del Abierto de Canadá después de Mariano Navone, mientras que sus compatriotas Sebastián Báez, Tomás Martín Etcheverry y Juan Manuel Cerúndolo cayeron eliminados.

También cayó en segunda ronda el chileno Alejandro Tabilo (n.26), eliminado por el polaco Hubert Hurkacz (n.72) por 6-4 y 7-6(4). EFE

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