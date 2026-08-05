Ferran Torres será imagen y embajador de la Comunitat Valenciana

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Valencia, 5 ago (EFE).- El futbolista del F.C. Barcelona Ferran Torres, autor del gol que proclamó a España campeona del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, será imagen y embajador de la Comunitat Valenciana, según informó este miércoles la Generalitat.

El president, Juanfran Pérez Llorca, recibirá este viernes a las 12.00 horas al futbolista de Foios en el Palau de la Generalitat, donde ambos firmarán el protocolo de colaboración.

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El acuerdo tiene como objeto proyectar e impulsar la imagen de la Comunitat Valenciana en el ámbito nacional e internacional, por medio del desarrollo conjunto de acciones de promoción institucional, difusión de la Comunitat Valenciana y puesta en valor de sus atractivos culturales, deportivos, sociales y territoriales, según el comunicado de la Generalitat.

Para la institución, Ferran "representa el talento deportivo de la Comunitat Valenciana y cuenta con una amplia proyección internacional, gracias a su trayectoria profesional y a su presencia tanto en la selección española como en el fútbol de élite”.

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"Además, Ferran Torres personifica el triunfo del trabajo constante, el esfuerzo, la humildad, la resiliencia y un profundo orgullo por sus raíces, valores que hacen del deporte una de las grandes señas de identidad de la Comunitat Valenciana y contribuyen a proyectar un territorio dinámico, abierto y hospitalario", agregó la Generalitat. EFE

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