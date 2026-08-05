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Exhuman en Madridejos (Toledo) restos de al menos 13 fusilados tras la Guerra Civil

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Madridejos (Toledo), 5 ago (EFE).- La Asociación ‘Manuel Azaña’ ha exhumado en el cementerio del Santo Ángel de la Guarda de Madridejos (Toledo) los restos mortales de al menos trece republicanos que fueron fusilados el 31 de julio de 1939, cuando ya había finalizado la Guerra Civil.

Los trabajos, que comenzaron el pasado 29 de julio, han finalizado con la exhumación de restos mortales de al menos trece cuerpos, todos de hombres que, según el Registro Civil, vivían en su mayoría en Villafranca de los Caballeros y en Madridejos, ha explicado a EFE el jefe de investigación histórica de la Asociación ‘Manuel Azaña’, Ignacio Cabello.

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Esta fosa en el actual cementerio de Madridejos no es la original, pues los restos fueron trasladados en febrero de 1964 desde el antiguo camposanto de San Sebastián, cuando se produjo una colmatación de este espacio, por lo que se desconoce si en ese proceso de traslado se unieron más restos mortales a los trece cuerpos que había en el enterramiento original y que son los nombres que están inscritos en la lápida.

En este sentido, el investigador ha destacado que Madridejos era cabeza del partido judicial de la zona, que agrupaba los municipios de Villafranca de los Caballeros, Camuñas, Consuegra, Urda y Madridejos, lugar donde, a partir de 1939, se hacían los consejos de guerra de esta comarca judicial.

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“La mayor parte de la gente que había tenido cargos públicos y que había estado al frente de la República fueron traídos a Madridejos a la cárcel del Pretil, en el convento de San Francisco”, ha apuntado Cabello.

Estas personas fueron sometidas a juicio sumarísimo de urgencia militar en los que se sentenciaron 280 fusilamientos, en 18 sacas de presos, que han sido demostrados en las defunciones del Registro Civil de Madridejos.

La exhumación que ha culminado en Madridejos pertenece a la saca once, ha detallado Cabello, quien además ha dicho que había trece cuerpos de los que tienen "nombres y apellidos", ya que estaban apuntados en las lápidas y coinciden con el registro civil.

La iniciativa de esta exhumación surge a raíz de la solicitud que realizó a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática un familiar de un fusilado originario de Villafranca de los Caballeros, para llevar el cuerpo de su abuelo a su pueblo.

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha financia este proyecto a través de una línea de ayudas de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y la supervisión de la Universidad de Castilla-La Mancha.

El próximo paso será el trabajo en laboratorio de individualización de los huesos y recabar muestras de ADN de las personas que quieran cruzar sus muestras con los restos hallados, para comprobar si son sus familiares o no.

El arqueólogo responsable de la exhumación, José Luis Córdoba, ha explicado en declaraciones a EFE que cuando levantaron la losa no sabían lo que iban a encontrar, al tratarse de una “reinhumación” del antiguo cementerio.

Finalmente, los profesionales encontraron un arcón de madera con todos los huesos “revueltos sin posición anatómica”.

Además de los restos óseos, los arqueólogos han encontrado objetos personales “como zapatos, algún botón y un crucifijo, que pueden poner en contexto con las personas que estaban aquí dentro”, ha destacado Córdoba.

Aunque todavía no saben con exactitud el número de individuos que han salido de la fosa, el arqueólogo ha asegurado que en el momento que cambiaron los restos de un cementerio a otro “no se tuvo mucho cuidado a la hora de colocar los cuerpos”.

Por su parte, el antropólogo de la exhumación, Víctor Barrera, ha resaltado que los restos “vienen con heridas de bala, especialmente en la zona torácica y extremidades superiores”, sitios “más comunes donde se realizaban los disparos en pelotón de fusilamiento”.

Una vez que se han recuperado los restos, Barrera ha detallado que la primera fase ha sido recibirlos “directamente desde campo” y se les ha hecho un tratamiento de conservación, en los casos en que ha sido necesario. EFE

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acc/cst/mcm

(Foto) (Vídeo)

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