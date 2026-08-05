El Villarreal traspasa a Pau Cabanes al Eldense

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Elda (Alicante), 5 ago (EFE).- El Eldense y el Villarreal han llegado para cerrar el traspaso del delantero Pau Cabanes al club alicantino, con el que el futbolista ha firmado hasta el 30 de junio de 2028, según informaron ambos clubes.

Pau Cabanes, de 21 años de edad, llega al Eldense, ascendido la pasada temporada a la segunda categoría del fútbol español, tras formarse en la cantera del Villarreal con el que ha llegado a jugar en el fútbol profesional en el filial “groguet”.

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Además, el futbolista de Burriana (Castellón) también ha llegado a debutar en la máxima categoría del fútbol español en las filas del Deportivo Alavés, club en el que jugó en calidad de cedido la pasada campaña durante seis meses.

Internacional con la selección española en categorías inferiores, Pau Cabanes es uno de los jugadores con mayor proyección de su generación al contar con un perfil dinámico, capaz de jugar tanto en banda como en posiciones más centradas. EFE

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