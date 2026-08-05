El TOP Pickleball Tour, un nuevo circuito internacional, arrancará en Gijón en septiembre

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Madrid, 5 ago (EFE).- El circuito internacional Top Pickleball Tour arrancará el próximo mes de septiembre en el Puerto Deportivo de Gijón para impulsar el crecimiento de este deporte en Europa, Asia y América latina, según informaron este miércoles los organizadores.

La competición, que tendrá una fuerte presencia en España y Portugal desde su lanzamiento, celebrará un mínimo de cuatro pruebas durante 2026. Tras la inauguración en Gijón, el calendario continuará con torneos en Madrid, Lisboa o Almería, entre otras sedes previstas.

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Los promotores del circuito explicaron que, a partir del 2017, "el número de eventos aumentará con nuevas paradas por la península ibérica y el resto de Europa, con una expansión hacia mercados latinoamericanos".

Este tour nace con la ambición de convertirse en una de las principales referencias de esta práctica en Europa, en un momento de crecimiento internacional de este deporte más allá de Estados Unidos.

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El circuito contará con el respaldo de la APP (Association of Pickleball Players), la organización líder de Estados Unidos y responsable del APP Tour, circuito oficial de esta disciplina. Por este acuerdo, los jugadores participantes tendrán la posibilidad de obtener puntos para el ranking oficial de la APP.

Además, la organización confirmó el apoyo de marcas especializadas en la práctica como Picklebull y NOX, y explicó que "los eventos estarán abiertos a jugadores profesionales y amateurs".

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APP destacó que "el nuevo circuito apostará por estándares profesionales, una producción audiovisual de primer nivel y un calendario unificado para contribuir al desarrollo y la internacionalización del pickleball en los próximos años".

Este deporte nació en 1965 en Estados Unidos, concretamente en Bainbridge Island (Washington), como un juego que combina elementos del tenis, el bádminton y el tenis de mesa. EFE

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