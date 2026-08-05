El Sevilla y el Génova negocian el traspaso del suizo Djbril Sow al equipo italiano

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Sevilla, 5 ago (EFE).- El Sevilla y el Génova ultiman el traspaso del centrocampista suizo Djibril Sow al club italiano, jugador que se incorporó a la pretemporada del equipo español el pasado domingo tras haber participado con su selección en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

Sow, de 29 años, habría acordado ya los términos de su contrato con el Génova para las próximas cuatro temporadas y abandonará en las próximas horas la concentración que el plantel sevillista efectúa en Garderen (Países Bajos), según publicaron diversos medios helvéticos y confirmaron a EFE fuentes de la operación.

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El futbolista de origen senegalés, con contrato con el Sevilla hasta junio de 2028, llegó hace tres veranos a la capital hispalense y ha disputado, en su periplo como sevillista, cien encuentros oficiales en los que ha marcado ocho goles y ha repartido siete asistencias. EFE

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