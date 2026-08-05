El senegalés Dion Lopy deja el Almería y ficha el Al-Ittihad saudí

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Almería, 5 ago (EFE).- El centrocampista senegalés Dion Lopy deja el Almería para fichar por el Al-Ittihad tras el acuerdo de traspaso al que han llegado el club español y el saudí.

El jugador deja así la concentración de pretemporada en Marbella (Málaga) para incorporarse de inmediato a su nuevo equipo, poniendo punto final a tres campañas defendiendo la camiseta del Almería, señala el club andaluz en un comunicado.

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Lopy llegó al Almería en el verano de 2023 procedente del Stade Reims francés y se convirtió en una pieza importante del centro del campo. Durante su estancia disputó 105 partidos oficiales, repartidos entre 30 en Primera División, 63 en Segunda División, 6 de la Copa del Rey y otros 6 correspondientes a las eliminatorias por el ascenso a la máxima categoría del fútbol español.

El internacional senegalés había renovado recientemente su contrato con la entidad rojiblanca hasta el año 2030, una ampliación que reforzaba la apuesta del club por uno de los futbolistas con mayor peso específico dentro del vestuario. EFE

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jmt/agr/sab