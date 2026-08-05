El PP acusa a Sánchez de destinar más medios a sus vacaciones que a la inmigración

Las Palmas de Gran Canaria, 5 ago (EFE).- El Partido Popular ha criticado este miércoles "el amplio dispositivo de seguridad desplegado en torno a la residencia oficial de La Mareta, en Lanzarote", con motivo de las vacaciones del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que contrasta a su juicio con la falta de medios que se destinan a afrontar la inmigración.
En un comunicado, el diputado nacional y presidente del PP en Gran Canaria, Carlos Sánchez, acusa al presidente del Gobierno "de mostrar que, cuando se trata de garantizar su propia seguridad, los recursos son prácticamente ilimitados, pero cuando lo que está en juego es proteger la soberanía nacional siempre faltan medios, efectivos y voluntad política".
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El parlamentario popular censura que el dispositivo de seguridad "incluye un perímetro marítimo restringido de 670.000 metros cuadrados, una superficie equivalente a cerca de un centenar de campos de fútbol, además de patrulleras, controles terrestres y un importante operativo policial".
El diputado del PP concluye que "resulta llamativo que el Gobierno sea capaz de establecer un cordón de semejantes dimensiones para proteger las vacaciones del presidente, mientras sigue negándose a reforzar de verdad los medios materiales y humanos que necesitan quienes cada día defienden nuestras fronteras frente a una presión migratoria sin precedentes".
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Y apostilla: "Da la sensación de que el exceso de celo está más orientado a impedir que pueda difundirse una fotografía del presidente disfrutando de sus vacaciones en Lanzarote mientras Ceuta atraviesa una gravísima crisis migratoria".
Carlos Sánchez cuestiona, al mismo tiempo, las repercusiones para la ciudadanía de "un perímetro de exclusión marítima de semejante extensión", argumentando que "no es una cuestión menor en una isla como Lanzarote", ya que condiciona en pleno verano la navegación, las actividades náuticas y los usos habituales del litoral por parte de residentes y visitantes.
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Así mismo, achaca a Pedro Sánchez que "solo viene a Canarias de vacaciones", porque, en su opinión, "cuando Canarias ha necesitado al presidente del Gobierno, nunca ha estado". EFE
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