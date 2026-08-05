El incendio de Ávila baja a nivel 1, controlado el de Toledo y dos nuevos en Andalucía

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Madrid, 5 ago (EFE).- El incendio de Burgohondo (Ávila) ha bajado durante la tarde de este miércoles a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 y el de Almorox (Toledo) está controlado, al tiempo que se han registrado dos nuevos fuegos en Huelva y Cádiz y solo queda uno activo en El Bierzo (León).

Si bien la bajada de las temperaturas ha ayudado a las trabajos contra el fuego, la Agencia Estatal de Meteorología ha alertado de que la posibilidad de que se produzcan incendios volverán a subir este fin de semana, cuando el riesgo se prevé "extremo" en varias áreas.

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Por otro lado, tras presidir hoy el Comité de Dirección de Medio Ambiente, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha informado de que en lo que va de año son ya 194.122 las hectáreas quemadas en España, casi seis veces más que la superficie afectada durante el mismo periodo en 2025 (33.360 hectáreas).

Cuando se cumplen dos semanas desde que se declaró en el término municipal de Burgohondo el mayor incendio de la historia de España, con más de 50.000 hectáreas arrasadas, la Junta de Castilla y León ha bajado el IGR de 2, el nivel máximo, a 1.

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Según el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila, José Francisco Hernández, esta medida "no supone ninguna disminución en los medios que tiene a disposición el operativo".

Esta buena noticia se produce teniendo en cuenta la "evolución favorable" de un incendio que en sus 160 kilómetros de perímetro no ha tenido "ninguna reproducción fuera" del mismo, aunque sí existen algunas reactivaciones en el interior que son sofocadas

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"Es el momento de la recuperación. Es el momento de mirar hacia adelante y de permanecer unidos, cohesionados y ayudar entre todos para que la situación mejore de manera paulatina con el transcurso del tiempo", ha concluido Hernández.

En Toledo, el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) ya da por controlado el incendio originado en Almorox, catorce días después de declararse.

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El fuego, que ha calcinado 900 hectáreas en la provincia de Toledo, saltó rápidamente a la Comunidad de Madrid y se unió al que comenzó en San Martín de Valdeiglesias y afectó a la Sierra Oeste de esta región.

La Guardia Civil detuvo a dos hombres como presuntos responsables del inicio del incendio forestal, al estar haciendo trabajos de soldadura o utilizando una radial pese a estar prohibido.

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También en Castilla-La Mancha, el incendio de La Mierla (Guadalajara), que ha arrasado 33.000 hectáreas, se mantiene estabilizado, pero no extinguido.

La sección sindical de CCOO en la empresa Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha (Geacam) ha denunciado este miércoles al director técnico de extinción por las jornadas laborales realizadas por los conductores de autobombas, de hasta 22 horas.

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Durante esta tarde las miradas se han traslado hacia Andalucía, donde se han registrado incendios en Lucena del Puerto (Huelva) y en un paraje de San Roque (Cádiz), donde se ha procedido al desalojo preventivo de varias viviendas de la zona.

En el fuego declarado en el paraje Santa Catalina del término municipal de Lucena del Puerto, el quinto en apenas 15 días y el segundo en 24 horas, ya trabajan más de 75 efectivos por tierra y nueve aeronaves.

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El dispositivo, según fuentes del Infoca, está trabajando con vientos de 25 kilómetros por hora con rachas de 40.

Paralelamente, en San Roque, el Infoca ha desplegado cinco grupos de bomberos forestales, 35 personas en total, además de otras 20 de las Brigadas de Refuerzo contra Incendios (Brica).

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En Castilla y León, la situación de los incendios en El Bierzo ha mejorado durante esta tarde y ya está controlado el de Benuza, por lo que el único fuego que permanece activo en la provincia es el que afecta desde el 29 de julio a Veguellina, en Villafranca del Bierzo, con 9 medios aún desplegados.

Mientras tanto, en Vinuesa (Soria), un fuego declarado esta tarde en una zona de pinar próxima al camping de la localidad ya ha quedado estabilizado.

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha desactivado este miércoles el nivel más bajo de emergencia en las presas afectadas por los incendios forestales que sufrieron Madrid y Ávila, debido a la mejora en las condiciones de acceso y control de las mismas.

El organismo ha dado por finalizada la emergencia en las presas de San Juan (Madrid), Picadas (Madrid), Los Morales (Madrid), El Pajarero (Ávila), Burguillo y Charco del Cura (Ávila).

Por tanto, el cauce del río Alberche a su paso por Ávila, Madrid y Toledo recupera su caudal habitual para esta época del año, después de una semana con desembalses incrementados. EFE

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