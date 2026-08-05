Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

El IBEX abre con un alza del 0,37 % y alcanza nuevos máximos cerca de los 20.100 puntos

Guardar

Madrid, 5 ago (EFE).- La Bolsa española ha abierto este miércoles con ganancias del 0,37 % con las que alcanza nuevos máximos históricos intradía cerca de los 20.100 puntos, impulsada por la esperanza de un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán, y la caída del precio del petróleo.

En la apertura, el IBEX 35, el principal indicador español, alcanza un nuevo récord intradía en los 20.096,8 puntos tras avanzar ese 0,37 %. Las ganancias del año son ya del 16,11 %.

PUBLICIDAD

El IBEX 35 cerró la víspera con un alza del 0,21 % y cerró, por primera vez en su historia, por encima de la cota de 20.000 enteros. EFE

(Foto)(Vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una española que vivió 3 años en Argentina vuelve a casa: “Mi vida aquí ya no existe”

La actriz regresó a su ciudad natal con la intención de quedarse, pero a los pocos días de llegar supo que ese plan no iba a funcionar

Una española que vivió 3 años en Argentina vuelve a casa: “Mi vida aquí ya no existe”

Por qué las infecciones de orina aumentan en verano y cómo evitarlas

Estas infecciones aumentan entre un 20 % y un 30 % durante los meses más cálidos del año

Por qué las infecciones de orina aumentan en verano y cómo evitarlas

La princesa Eugenia da a luz a su tercera hija con dos curiosidades: nacimiento en Lisboa y un nombre que guardan en secreto

La hija del príncipe Andrés y Jack Brooksbank han dado la bienvenida a su primera niña tras dos niños

La princesa Eugenia da a luz a su tercera hija con dos curiosidades: nacimiento en Lisboa y un nombre que guardan en secreto

Mehdi Laribi, cofundador de la Mafia DZ y uno de los narcos más temidos de Francia, es detenido en Argelia

El arresto fue posible gracias a un mandato internacional emitido por la justicia francesa en el marco de la Operación Pulpo, que desde 2024 tiene como objetivo desmantelar la estructura y las redes de esta organización

Mehdi Laribi, cofundador de la Mafia DZ y uno de los narcos más temidos de Francia, es detenido en Argelia

Natalia Lara, inversora: “El dinero que no tienes guardado ya está gastado, aunque todavía no sepas en qué”

La inversora propone reservar entre 20 y 30 euros semanales hasta cubrir entre tres y seis meses de gastos básicos, sin tocar el ahorro destinado a otras metas

Natalia Lara, inversora: “El dinero que no tienes guardado ya está gastado, aunque todavía no sepas en qué”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Mehdi Laribi, cofundador de la Mafia DZ y uno de los narcos más temidos de Francia, es detenido en Argelia

Mehdi Laribi, cofundador de la Mafia DZ y uno de los narcos más temidos de Francia, es detenido en Argelia

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: el Instituto de Medicina Legal (IML) ha recibido los cuerpos de 79 personas fallecidas

Europa da un volantazo tras la crisis de Ceuta: en apenas cuatro días pasa de señalar a España por su política migratoria a expresarle su “total solidaridad”

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Interior registra un 164,1% más de llegadas irregulares a Ceuta entre enero y julio de 2026 con respecto al año pasado

Ayuso anuncia que Messi ha donado 80.000 euros para la reconstrucción de los incendios: “Los madrileños esperamos recibirle pronto para darle el aplauso que se merece”

ECONOMÍA

Natalia Lara, inversora: “El dinero que no tienes guardado ya está gastado, aunque todavía no sepas en qué”

Natalia Lara, inversora: “El dinero que no tienes guardado ya está gastado, aunque todavía no sepas en qué”

Cuál es el precio de la gasolina este 5 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades

España produce tanta energía solar que hunde sus precios: ahora los inversores intentan vender sus plantas con grandes descuentos

El botón olvidado del aire acondicionado que reduce la humedad y baja la factura de la luz

Los problemas legales que pueden tener parejas que no están casadas ni son parejas de hecho

DEPORTES

Vinicius y el Real Madrid se citan en los despachos: última oportunidad para cerrar una renovación marcada por las cifras económicas

Vinicius y el Real Madrid se citan en los despachos: última oportunidad para cerrar una renovación marcada por las cifras económicas

Alcaraz cada vez más cerca de su regreso a las pistas: los secretos del nuevo tenis de Carlitos

De heredero de Víctor Valdés a cedido al Ajax: cómo se ha torcido la carrera de Ter Stegen en menos de dos años

Modificaciones de ropa para ganar unos segundos: las ciclistas utilizan relleno y desatan la polémica en el Tour de Francia

Todas las novedades de la temporada 2026-27 que ha hecho oficial el CTA: de los cambios con límite de tiempo a las lesiones de los porteros