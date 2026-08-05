El IBEX abre con un alza del 0,37 % y alcanza nuevos máximos cerca de los 20.100 puntos

Guardar

Madrid, 5 ago (EFE).- La Bolsa española ha abierto este miércoles con ganancias del 0,37 % con las que alcanza nuevos máximos históricos intradía cerca de los 20.100 puntos, impulsada por la esperanza de un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán, y la caída del precio del petróleo.

En la apertura, el IBEX 35, el principal indicador español, alcanza un nuevo récord intradía en los 20.096,8 puntos tras avanzar ese 0,37 %. Las ganancias del año son ya del 16,11 %.

PUBLICIDAD

El IBEX 35 cerró la víspera con un alza del 0,21 % y cerró, por primera vez en su historia, por encima de la cota de 20.000 enteros. EFE

(Foto)(Vídeo)