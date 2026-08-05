El gobierno valenciano exige concretar el reparto de menores migrantes de Ceuta y advierte del "colapso" de sus centros

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La consellera valenciana de Servicios Sociales e Infancia, Elena Albalat, ha reclamado al Gobierno que concrete el reparto de los menores migrantes llegados a Ceuta la semana pasada entre las comunidades autónomas, al tiempo que ha reiterado que los centros de acogida de la Comunitat Valenciana están "colapsados".

"Tenemos los centros colapsados porque, aparte de los repartos que hace el Gobierno, nosotros seguimos recibiendo a inmigrantes que llegan con pateras, sobre todo a la zona de Alicante. Llegado el momento, con la información que nos dé el Gobierno, lo valoraremos todo", ha manifestado en declaraciones remitidas a los medios.

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Albalat ha sostenido que "el problema de los menores no acompañados es un problema de Estado muy importante" que, según ella, "ha causado el propio Gobierno de España". "A día de hoy, a estas horas, nadie del Gobierno se ha puesto en contacto con nosotros --se ha quejado--. No hemos recibido una comunicación oficial sobre si va a haber reparto de menores no acompañados de Ceuta, ni cuándo van a llegar, ni nada".

Dicho esto, ha insistido en que "la improvisación del Gobierno" en materia de inmigración provoca "un colapso de los centros" de acogida, que en el caso de la Comunitat Valenciana tienen "una sobreocupación del 160%". Ha criticado además que las comunidades autónomas tengan que "actuar cuando diga el Gobierno" y hacerlo "sin medios, sin financiación y sin recursos".

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"Es una falta de responsabilidad del Gobierno, que no tiene en cuenta a las comunidades autónomas. Simplemente ordena y manda a las comunidades autónomas lo que tienen que hacer con estos menores", ha abundado.

Por todo ello, la consellera ha exigido al Gobierno que detalle el reparto de los menores y que dote a las autonomías de los recursos y la financiación necesarios para atenderlos. Ha criticado al respecto que el ejecutivo central, "cuando hace los repartos, solo financia los tres primeros meses" en los que los menores no acompañados están acogidos en las comunidades.

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"¿Y qué pasa cuando han cumplido los tres meses y un día más?" --ha cuestionado--. ¿Estos menores no acompañados ya no comen? Esto lo estamos pagando a pulmón, asumiendo esas responsabilidades que el Gobierno no asume".

En cualquier caso, Albalat ha defendido que la Comunitat Valenciana es "una comunidad acogedora con todas las personas que vienen", ha reiterado que es un territorio "de entrada de pateras" y ha hecho hincapié en que lo "primero" es que "el Gobierno diga qué es lo que piensa hacer" con los menores llegados a Ceuta.

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