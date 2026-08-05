El Gobierno de Cantabria sorteará 130 plazas para observar el eclipse solar en barco

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Santander, 5 ago (EFE).- El Gobierno de Cantabria sorteará 130 plazas en un barco para observar el eclipse solar del próximo 12 de agosto desde el mar.

La iniciativa forma parte de una actividad de divulgación científica impulsada por el Gobierno regional, en colaboración con la Universidad de Cantabria, el Instituto de Física de Cantabria y la asociación Big Van Ciencia.

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Las solicitudes podrán presentarse desde este jueves a las 9:00 horas hasta la misma hora del viernes mediante un formulario que se habilitará en la web de Turismo de Cantabria.

Entre todas las solicitudes admitidas se sortearán 65 invitaciones dobles y otras diez adicionales para una lista de reserva de 20 plazas para poder cubrir posibles renuncias, según ha informado el Gobierno de Cantabria en una nota de prensa.

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La convocatoria está dirigida exclusivamente a personas mayores de 18 años con residencia legal en Cantabria.

Solo se admitirá una solicitud por participante y cada formulario deberá estar asociado a una única dirección de correo electrónico.

Los participantes seleccionados recibirán una comunicación por correo electrónico con todos los detalles sobre el lugar y la hora de embarque.

En caso de que alguna de las personas agraciadas renuncie a su plaza o no confirme su asistencia en las siguientes 24 horas, esta se ofrecerá a los participantes incluidos en la lista de reserva.

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El eclipse total de sol del 12 de agosto será el primero visible desde la península ibérica en más de un siglo, recuerda el Ejecutivo, que destaca que los participantes en esta iniciativa podrán disfrutar de una observación excepcional de este acontecimiento científico y natural. EFE