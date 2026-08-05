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El análisis de los móviles del caso Koldo obliga a extender la instrucción a marzo de 2027

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Madrid, 5 ago (EFE).- El juez Ismael Moreno ha prorrogado seis meses más la instrucción de la pieza principal del caso Koldo, que se extenderá por el momento hasta el 8 de marzo de 2027, al quedar por practicar diversas diligencias, fundamentalmente que la UCO concluya el análisis del volcado de los numerosos dispositivos intervenidos, la mayor parte a raíz de las detenciones de los principales investigados en febrero de 2024.

El magistrado de la Audiencia Nacional ha adoptado esta decisión, a petición de la Fiscalía, la acusación popular unificada, la abogada que representa a la comunidad autónoma de las islas baleares (en relación a la compra de mascarillas a la trama) y algunas de las defensas.

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En un auto, al que ha tenido acceso EFE, el juez recuerda que la última prorroga de esta causa que acordó el pasado 8 de febrero vence el próximo 8 de septiembre, fecha en la que se cumplirán tres años del comienzo de este procedimiento en 2023.

Si bien desde entonces "se han practicado numerosas diligencias de investigación, a la vista del estado que mantienen las presentes actuaciones queda de manifiesto que aún faltan por practicar diligencias para un mejor esclarecimiento de los hechos", observa el magistrado.

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Moreno señala, que tal y como ha expuesto la Fiscalía al pedir esta nueva prórroga, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aún continúa examinando el contenido de las evidencias digitales -teléfonos, ordenadores, y dispositivos de almacenamiento- que fueron intervenidas en su día.

Todo ello para la presentación de "su posterior informe y del que, una vez elaborado y analizado, podrá determinarse si procede realizar alguna actuación adicional".

"A ello se suma la existencia de diligencias solicitadas por el propio Ministerio Fiscal en informe de fecha 20 de julio del presente, así como por las partes personadas que están pendientes de valoración y/o realización, así como de la resolución de algunos recursos de los cuales pudiera derivar la necesidad de realizar alguna actuación judicial y cuyo avance irá determinando la práctica de nuevas diligencias", añade el auto.

En los registros realizados en febrero de 2024, la UCO intervino una gran cantidad de dispositivos.

Gran parte de ellos le fueron incautados a Koldo García, el que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, quien guardaba en el domicilio que compartía con su mujer Patricia Uriz en Alicante: 23 teléfonos móviles, 12 discos duros, un ordenador portátil, un 'pendrive', una 'tablet' y una grabadora digital. EFE

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