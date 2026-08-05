Dubái paga la cláusula del alero Yannick Kraag y lo mantiene cedido en el Asisa Joventut

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Badalona (Barcelona), 5 ago (EFE).- El Dubái pagó este miércoles la cláusula de rescisión del alero Yannick Kraag al Asisa Joventut, aunque lo mantendrá cedido en el conjunto badalonés durante la temporada 2026-2027.

El jugador de Países Bajos ha firmado un contrato por cuatro temporadas, según informó el propio club emiratí, aunque la primera la pasará cedido en el equipo verdinegro, en el que ha militado los últimos seis años.

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Por otro lado, el Asisa Joventut destacó que "la voluntad de Kraag ha sido determinante para poder llegar a un acuerdo" con el club de los Emiratos Árabes.

En este mismo comunicado, se remarca que el neerlandés siempre ha expresado su deseo de seguir en Badalona, lugar que considera vital en su crecimiento como jugador.

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De esta manera, se confirma que la pareja de aleros para la próxima temporada en el Asisa Joventut será la formada por Yannick Kraag y el reciente fichaje Álex Reyes, que firmó por tres temporadas tras pagar su cláusula de rescisión al Kids&Us Manresa.

En lo que a mercado se refiere, la Penya tiene como prioridad máxima contratar un jugador referente para la posición de escolta, y un quinto interior para cerrar definitivamente la plantilla. EFE

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