Dos menores con heridas menos graves al fallar una atracción de la fiesta mayor de Tona

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Barcelona, 5 ago (EFE).- Dos menores de edad resultaron con heridas menos graves anoche en un accidente ocurrido en una de las atracciones de la fiesta mayor de Tona (Barcelona), que también causó heridas leves a otras siete personas.

Según han informado a EFE fuentes municipales, los hechos pasaron poco antes de la medianoche del martes al miércoles, en el último día de la fiesta mayor de esta localidad barcelonesa.

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Por causas que se están investigando, una de las puertas de una de las atracciones, una plataforma inclinada que da vueltas al ritmo de la música, se abrió mientras estaba en marcha causando diversas lesiones a las personas que se encontraban en ella, la mayoría niños.

Dos niñas de 12 y 14 años que sufrieron diversas fracturas fueron trasladadas al hospital de Vic, con pronóstico menos grave, centro al que también se trasladó a tres de los heridos leves.

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El resto de heridos fueron atendidos en el lugar por contusiones. De las nueve personas lesionadas, ocho eran menores de edad.

La atracción quedó precintada a la espera de que sea revisada por los peritos en el marco de la investigación abierta para determinar las causas del accidente. EFE.

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