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Corrigen una de las dos faltas de ortografía en la placa dedicada a Cernuda en Sevilla

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Sevilla, 5 ago (EFE).- El Ayuntamiento de Sevilla ha corregido una de las faltas de ortografía cometidas en la placa homenaje a Luis Cernuda, al quitar la tilde a la "i" en el nombre del poeta, aunque mantiene la separación tras el guion en el año de su fallecimiento.

Fuentes del Ayuntamiento han informado a EFE de que se ha corregido la tilde, tras la denuncia hecha pública este miércoles por la Asociación de Amigos de Vicente Aleixandre el pasado 29 de julio, tras detectarlas en la placa instalada un día antes en el paseo de los Poetas de la Generación del 27, en el centro de la ciudad.

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En sus redes sociales, la asociación ha lamentado que es algo que ya pasó "con Aleixandre en el poema 'Ciudad del Paraíso' de la travesía del Pintor Nogales de Málaga", y con los versos del bulevar de la avenida de la Reina Victoria de Madrid, "y ahora le toca a Cernuda con su placa en el Paseo de los Poetas del 27 de Sevilla".

Además de la colocación de la tilde, la Real Academia de la Lengua indica que la expresión de intervalos de años con guion se utiliza para indicar el arco de vida de una persona, definido por el año de su nacimiento y de su muerte, pero nunca con espacios antes o después del guion.

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Por eso, el presidente de la asociación, Alejandro Sanz, ha pedido que se corrija la placa por completo, y se aproveche para eliminar el segundo apellido del escritor, Bidón, "que era algo que odiaba, e incluso se lo cambió por el original de su abuelo, Biduo, al marcharse a Francia".

El proyecto del Ayuntamiento de Sevilla es transformar una de las calles del centro histórico, donde estuvo ubicado el Ateneo de Sevilla, en "un espacio de memoria viva", con placas de bronce en las que figurará el nombre de cada uno de los miembros de la Generación del 27. EFE

fcs/fs/aam

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