Clara Martínez de Salinas no participará en los 5 kilómetros por enfermedad

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Redacción deportes, 5 ago (EFE).- La nadadora española Clara Martínez de Salinas será baja en la prueba de los 5 kilómetros en aguas abiertas de los Europeos de París que se disputará este miércoles (14.30) por enfermedad, según informó la Federación Española de Natación.

No obstante, Martínez de Salinas sigue inscrita en la prueba de 3 kilómetros eliminatorios que se disputará el viernes, en espera de que la joven nadadora aragonesa, de 19 años, se recupere a tiempo de su dolencia.

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Clara Martínez de Salinas, que debuta en estos Europeos en un gran campeonato internacional absoluto, concluyó el martes en decimoctava posición en la prueba de los 10 kilómetros.

Con la baja de la aragonesa, la representación española en la prueba del '5K' se verá reducida a tan sólo dos nadadoras: Paula Otero y Candela Sánchez. EFE

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