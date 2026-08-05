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Aragón sostiene que "no puede ser la pagana del fracaso" del Gobierno de España en la crisis de Ceuta

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La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero (PP), ha afirmado este miércoles que la Comunidad Autónoma "no puede ser, una vez más, la pagana del fracaso" del Ejecutivo central de Pedro Sánchez en la crisis de Ceuta, y ha dicho que no se ha recibido ninguna comunicación del Ejecutivo central.

En declaraciones a los medios de comunicación, Vaquero ha señalado que el Gobierno de Aragón pondrá en marcha, "para defender los intereses de todos los aragoneses", todos los instrumentos jurídicos y políticos con que cuenta, ha manifestado Vaquero, en alusión al reparto de menores migrantes entre las comunidades autónomas.

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Ha recordado que el acuerdo de gobierno PP-Vox prevé utilizar "todos los instrumentos legales" para defender los servicios públicos. "No podemos permitir que el Gobierno de España juegue con la vida de las personas migrantes para generar confrontación y repartir su irresponsabilidad, su fracaso y su inoperancia entre las comunidades autónomas".

El Gobierno de Aragón "siempre va a cumplir la ley", pero también ejercerá sus competencias: "No tenemos por qué soportar que el fracaso del Gobierno de España repercuta, una vez más, perjudicialmente en todos los aragoneses".

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"Vamos a cumplir la ley, pero también vamos a defendernos de cualquier forma de reparto", ha aseverado Mar Vaquero, quien ha recordado: "Recientemente hemos tenido pronunciamientos favorables precisamente del juzgado de Ceuta porque se enviaron a Aragón menores sin ningún tipo de motivación, extralimitándose de sus competencias y no respetando la ley por parte del Gobierno de España y, por eso, tuvimos esas sentencias favorables".

El Ejecutivo de Jorge Azcón seguirá "confiando en la justicia" para que no haya "confrontación" y que el Gobierno de España no trate a los migrantes "como si fueran mercancía".

SEGURIDAD NACIONAL

El Gobierno de Pedro Sánchez ha creado "un problema de seguridad nacional", poniendo de relieve "el abandono de la defensa de las fronteras".

Ahora, el Ejecutivo central pretende "solucionarlo repartiendo responsabilidades a todas las comunidades autónomas cuando ya nuestros servicios están muy tensionados", ha dicho Vaquero, recordando que ya ha ocurrido en otras ocasiones y que los servicios públicos de la Comunidad Autónoma han llegado a estar sobrepasados "en un 200%".

"Una vez más" el Gobierno de Pedro Sánchez resulta "inoperante" para defender España porque "prima siempre la confrontación" y "en lugar de asumir responsabilidades" suma "una serie continuada de fracasos y de ineficacias que van a conducir a esta nación a un Estado fallido".

Para la vicepresidenta, "es muy preocupante que Sánchez y sus ministros estén de vacaciones en lugar de atender uno de los mayores problemas que, durante este verano, está teniendo nuestro país, habiendo desoído incluso a quienes habían avisado de que se podría producir esta llegada masiva, incontrolada e irregular".

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EuropaPress

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