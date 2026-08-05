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Angeliño jugará en el Deportivo cedido por el Roma

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A Coruña, 5 ago (EFE).- El Deportivo oficializó este miércoles el fichaje del lateral izquierdo José Ángel Esmorís 'Angeliño', quien jugará en Riazor cedido por el Roma, aunque la entidad gallega se guarda una opción de compra al acabar el curso 2026-2027.

“Después de recorrer algunos de los escenarios más importantes del fútbol europeo, Angeliño vuelve a casa. A la ciudad y al escudo con el que dio sus primeros pasos tras el ED Luis Calvo Sanz, y al que siempre señaló como el equipo de sus sentimientos”, destaca la entidad blanquiazul en su comunicado.

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Formado en la cantera deportivista, de donde dio el salto a las categorías inferiores del Manchester City en el verano de 2012, Angeliño llegará al equipo dirigido por Antonio Hidalgo para pelear por la titularidad con el italiano Giacomo Quagliata en el lateral izquierdo.

El nuevo jugador deportivista ha defendido las camisetas de clubes como Manchester City, PSV Eindhoven, RB Leipzig, Galatasaray y Roma.

“Más allá de los números y de los clubes en los que ha brillado, hay un aspecto que convierte este fichaje en algo muy especial: el regreso de un deportivista que nunca escondió su deseo de vestir algún día la camiseta del primer equipo. Ahora ese sueño compartido se hace realidad”, apunta el Dépor. EFE

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dmg/sab

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