Ángel Troncho no continuará como jugador del Eibar

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Eibar (Gipuzkoa), 5 ago (EFE).- El castellonense Ángel Troncho, que llegó al Eibar como juvenil desde las filas del club de Benicarlò, su localidad natal, dejará de ser jugador del equipo armero.

Troncho debutó con el primer equipo en la temporada 2022-2023 y en las dos siguientes fue cedido a la SD Amorebieta y al Arenas Club de Getxo, respectivamente.

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El jugador pone fin a su estancia en el Eibar tras haber disputado 23 encuentros oficiales, con 677 minutos de juego y haber marcado un gol con la camiseta azulgrana.

El club armero le ha deseado la "mejor de las suertes en su futuro" y le ha agradecido "su trato durante este tiempo". EFE

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