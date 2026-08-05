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ANC critica un intento de "censurar" una charla sobre la autodeterminación de Cataluña en Alemania

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La Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) ha criticado este miércoles un intento "censurar" una charla sobre la autodeterminación de Catalunya en el marco del 30 Col·loqui Germano-Català que tendrá lugar del 3 al 5 de septiembre en la Universidad de Bremen (Alemania), explican en un comunicado.

El coloquio debía ser impulsado y financiado por la Deutscher Katalanistenverband (DKV) (Asociación Germano-Catalana) pero a petición de una persona miembro de la junta directiva, la asociación se ha retirado, después de que esta misma persona "intentara cancelar" las ponencias centradas en el derecho a la autodeterminación de Cataluña que formaban parte del programa.

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El coloquio, en el que miembros del secretariado nacional de la ANC tienen previsto intervenir, se desarrollará sin el auspicio de DKV y, aunque la entidad celebra que se lleve a cabo la ponencia, defiende que se está ante "un ataque a la defensa legítima del derecho a la autodeterminación de Catalunya y a la libertad de expresión de los ponentes".

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