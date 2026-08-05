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3-0. El Mallorca somete a un PSG sin los internacionales

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Palma, 5 ago (EFE). - El RCD Mallorca sometió este miércoles al Paris Saint-Germain (3-0), vigente campeón de Europa, en el Trofeo Ciutat de Palma gracias a los tantos de Luvumbo, Virgili y Raíllo en el primer amistoso de los franceses en esta pretemporada.

La multitud de bajas del vigente campeón de la Champions League -torneo en el que la pasada temporada revalidó título-, todas ellas condicionadas por la progresiva reincorporación de futbolistas del Mundial, condicionó completamente un partido donde el elenco galo presentó más de media convocatoria del filial.

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Con ello, el ambiente en Son Moix fue de ilusiones renovadas ante una temporada en la que el club debe enmendar los errores del pasado, que le costaron el descenso de categoría hace escasos meses.

Hubo tiempo para animar a todos los jugadores bermellones en la presentación, y más aún a un Jan Virgili que se lució en medio de los rumores sobre su posible salida de la isla, con cánticos de "Virgili, quédate" tras marcar su tanto.

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Pero antes, salvo alguna genialidad de Kvaratskhelia o un disparo al larguero de Mbaye, fue Luvumbo el que deslumbró desde la banda derecha, donde aprovechó un pase de Virgili para girar sobre el cuerpo de Koukaba y plantarse en el área pequeña para marcar un gol de bella factura.

Fue ahí entonces, en una jugada donde a los defensores del equipo que dirige Luis Enrique se les notó la falta de rodaje al quedarse colgados en el balance defensivo, donde el extremo catalán superó a Safonov con una vaselina, y pudo haber marcado el tercero de la noche de no ser por una gran estirada del guardameta ruso.

La dinámica no cambiaría tras el paso por vestuarios, con un Mallorca que hizo notar que lleva bastante más tiempo de pretemporada que el PSG, al que ni los cambios le permitieron mejorar sus prestaciones.

De hecho, el conjunto bermellón aumentaría su ventaja a balón parado. Álex Sala mostró ante su nueva afición el guante que tiene en el pie poniendo un córner a medida para que Raíllo metiera el balón en la portería de Chavalier.

Pudo estrenarse también Adrián Fuentes, pero su gran acción individual superando a Lucea se topó con el guardameta francés segundos antes de ser sustituido por el ídolo local, Abdón Prats.

El partido se fue diluyendo entre acciones inoperantes del equipo visitante y los intentos de deslumbrar por parte de los suplentes del cuadro bermellón, sin grandes ocasiones para ninguno de los dos equipos.

El PSG se marcha de la isla con los primeros minutos de la pretemporada en sus piernas y sin conclusiones relevantes que sacar, mientras que el Mallorca sigue cogiendo confianza a diez días de comenzar su nueva andadura por LaLiga Hypermotion.

- Ficha técnica:

3- RCD Mallorca: Tenas (Cuéllar, m.61); Calatayud (Mateu Jaume, m.61), Valjent (Soumahoro, m.46), Raíllo (David López, m.82), Lato (Orejuela, m.70); Darder (Antonio S., m.46), Morlanes (Jandro, m.82), Torre (Sala, m.46); Luvumbo (Domenech, m.70), Fuentes (Abdón, m.61), Virgili (Roca, m,46).

0- París Saint-Germain: Safonov (Chevalier, m.46); Boly (Drame, m.81), Zabarnyi, Koukaba, Lucea (Pacho, m.61); Mayulu (Meïté, m.81), Beraldo, Dro (Nay, m.73); Mbaye (Idder, m.60), Ndjantou, Kvaratskhelia (Ayari, m.61).

Goles: 1-0, m.21, Luvumbo; 2-0, m.40, Virgili; 3-0, m.51, Raíllo.

Árbitro: Víctor García Verdura (Comité balear). Sin amonestaciones.

Incidencias: Partido amistoso correspondiente a la 48ª edición del Trofeo Ciutat de Palma en el Estadio Mallorca Son Moix ante 17.524 espectadores.

dcj/arh

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