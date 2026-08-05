100-25. España alcanza los cuartos del Europeo tras ganar por 75 puntos a Croacia

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Redacción Deportes, 5 ago (EFE).- La selección española femenina sub-18 endosó una de las victorias más contundentes del Europeo de la categoría, que se disputa en Estocolmo, al vencer por 100-25 a la de Croacia en los octavos de final del torneo.

España, defensora del campeonato después de conquistar el oro hace un año, arrasó al conjunto croata con unos parciales de 27-7, 26-4, 19-6 y 28-8.

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De esta forma, las de Isaac Fernández, con 100 puntos anotados, registran la anotación más alta del torneo hasta la fecha, mientras que los 25 encajados, suponen el tanteo más bajo recibido.

Ahora, el rival en los cuartos de final será la selección de Italia.

España continúa invicta en el torneo después de finalizar de manera inmaculada su andadura en el Grupo C ante Eslovenia, Turquía y Montenegro. EFE