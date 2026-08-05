Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

100-25. España alcanza los cuartos del Europeo tras ganar por 75 puntos a Croacia

Guardar

Redacción Deportes, 5 ago (EFE).- La selección española femenina sub-18 endosó una de las victorias más contundentes del Europeo de la categoría, que se disputa en Estocolmo, al vencer por 100-25 a la de Croacia en los octavos de final del torneo.

España, defensora del campeonato después de conquistar el oro hace un año, arrasó al conjunto croata con unos parciales de 27-7, 26-4, 19-6 y 28-8.

PUBLICIDAD

De esta forma, las de Isaac Fernández, con 100 puntos anotados, registran la anotación más alta del torneo hasta la fecha, mientras que los 25 encajados, suponen el tanteo más bajo recibido.

Ahora, el rival en los cuartos de final será la selección de Italia.

España continúa invicta en el torneo después de finalizar de manera inmaculada su andadura en el Grupo C ante Eslovenia, Turquía y Montenegro. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo refrescar correctamente a tu perro para que pase menos calor en verano, según un adiestrador canino

Es importante que te adaptes a las necesidades de tu mascota durante los días de calor extremo

Cómo refrescar correctamente a tu perro para que pase menos calor en verano, según un adiestrador canino

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 5 de las 21:15 horas

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Salsa de calabacín: una receta ligera y fácil de preparar para acompañar tus comidas

Ideal para dipear o mejorar tus platos favoritos

Salsa de calabacín: una receta ligera y fácil de preparar para acompañar tus comidas

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Felipe VI recibirá este jueves en Marivent al presidente de Ceuta, una semana después de la entrada masiva de migrantes

Según ha informado la IML de Ceuta en un comunicado, los médicos forenses han hecho 77 autopsias, de las que se ha identificado a dos personas de las que fallecieron durante la entrada masiva de más de 70.000 personas el pasado jueves

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Felipe VI recibirá este jueves en Marivent al presidente de Ceuta, una semana después de la entrada masiva de migrantes

Una mujer muere apuñalada presuntamente por su pareja en un centro comercial de Murcia: la Policía Nacional busca al agresor tras darse a la fuga

La víctima, de 44 años, fue hallada sin vida en la trastienda de un negocio

Una mujer muere apuñalada presuntamente por su pareja en un centro comercial de Murcia: la Policía Nacional busca al agresor tras darse a la fuga
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Felipe VI recibirá este jueves en Marivent al presidente de Ceuta, una semana después de la entrada masiva de migrantes

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Felipe VI recibirá este jueves en Marivent al presidente de Ceuta, una semana después de la entrada masiva de migrantes

Asesinada a tiros una guardia civil en el cuartel de Llanes (Asturias) a manos de su expareja, también agente: el agresor termina falleciendo también por los disparos

Marruecos investiga a varios agentes de Castillejos por su posible implicación en el cruce masivo a Ceuta

La Guardia Civil tendrá que dar explicaciones ante la jueza María Tardón por la entrada masiva de miles de migrantes en Ceuta

Ceuta da cifras superiores a las del Gobierno y pide “auxilio” mientras niega la colaboración de Marruecos, que “no es un país fiable” y “no reconoce la soberanía” española

ECONOMÍA

La Audiencia Nacional rechaza los recursos de Isabel Pantoja contra Hacienda y confirma una deuda de más de 700.000 euros

La Audiencia Nacional rechaza los recursos de Isabel Pantoja contra Hacienda y confirma una deuda de más de 700.000 euros

Natalia Lara, inversora: “El dinero que no tienes guardado ya está gastado, aunque todavía no sepas en qué”

Cuál es el precio de la gasolina este 5 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades

España produce tanta energía solar que hunde sus precios: ahora los inversores intentan vender sus plantas con grandes descuentos

El botón olvidado del aire acondicionado que reduce la humedad y baja la factura de la luz

DEPORTES

La Liga F estrena normativa: un médico obligatorio, blindaje a la cantera y multa por no llevar el nombre en la camiseta

La Liga F estrena normativa: un médico obligatorio, blindaje a la cantera y multa por no llevar el nombre en la camiseta

Las izquierdas de España y Portugal piden no organizar el Mundial 2030 con Marruecos: “El fútbol no puede servir para blanquear”

La cifra que Fernando Alonso pide por renovar: el piloto querría continuar hasta 2028

De Rafa Mir a Robinho: los futbolistas que salieron del país donde jugaban con juicios pendientes por agresión sexual

La policía de Escocia investiga la desaparición de cinco boxeadores tras los Juegos de la Commonwealth