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Vox denuncia al delegado del Gobierno en Ceuta y pide medidas urgentes de seguridad

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Ceuta, 4 ago (EFE).- Vox ha presentado este martes una denuncia contra el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez, así como ha reclamado medidas "cautelares urgentes" que incrementen la presencia de las Fuerzas Armadas y el control marítimo.

En un comunicado, el partido ha señalado que ha presentado la denuncia contra la autoridad gubernativa ceutí y "contra cuantas autoridades resulten de la investigación".

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El escrito reclama medidas cautelares urgentes para proteger a los residentes, el refuerzo y la supervisión judicial del apoyo de las Fuerzas Armadas en la frontera y diligencias de investigación para conocer lo sucedido, entre ellas la remisión de los informes de inteligencia, de Seguridad Nacional y del Tribunal de Cuentas.

La denuncia sitúa al delegado del Gobierno "en posición de garante de cuantas personas se encuentran en su demarcación, por su condición de máxima autoridad del Estado en el territorio y somete a investigación por la comisión por omisión, de delitos contra la vida y la integridad física, la prevaricación, la denegación de auxilio y los delitos contra el orden público".

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El escrito de Vox sostiene que la crisis "no fue un acontecimiento imprevisible, sino que estuvo precedida por advertencias, alertas y denuncias públicas sobre el incremento de la presión migratoria y la insuficiencia de medios humanos y materiales destinados a la protección de la frontera de Ceuta".

El objetivo de la denuncia es que "sea un juez quien determine si las autoridades competentes cumplieron los deberes legales que les incumbían, qué información tenían antes de producirse los hechos, qué decisiones adoptaron y si existieron omisiones jurídicamente relevantes que contribuyeran a agravar las consecuencias de la crisis".

Entre las medidas cautelares se solicita que se comunique al Gobierno, a través del Ministerio de Defensa, la procedencia de mantener y reforzar el despliegue de las Fuerzas Armadas en Ceuta así como el despliegue de medios navales de la Armada en el perímetro marítimo y en las aguas del espigón del Tarajal.

El escrito pone el foco en el impacto sufrido por los españoles y residentes legales "con comercios cerrados, restricciones de hecho a la libertad de circulación y riesgo para la integridad física y el patrimonio".

Se solicita intensificar las identificaciones en la vía pública con "estrictas garantías: criterios objetivos, prohibición expresa de cualquier perfilación étnica o racial y registro documentado de cada identificación a disposición del Juzgado".

Las medidas se piden con carácter perentorio por el peligro en la demora y la irreversibilidad de los bienes jurídicos comprometidos. EFE

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