Ter Stegen, cedido al Ajax de Míchel y Jordi Cruyff por una temporada

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Barcelona, 4 ago (EFE).- El portero alemán Marc-André ter Stegen jugará cedido en el Ajax neerlandés por una temporada, hasta el 30 de junio de 2027, según anunció este martes el F.C. Barcelona.

Hacía semanas que el internacional alemán, de 34 años y con contrato con el equipo azulgrana hasta 2028, estaba negociando con el Ajax, pero la operación no había podido cerrarse antes por una falta de acuerdo sobre las obligaciones fiscales que debía de asumir el jugador en su nuevo destino.

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Ter Stegen se despidió de sus compañeros y el cuerpo técnico de Hansi Flick el pasado viernes, antes de abandonar el concentración del conjunto azulgrana en Inglaterra y de volar rumbo a Ámsterdam.

De este modo, el portero alemán encadenará la segunda cesión bajo las órdenes del mismo entrenador, Míchel Sánchez, quien ya apostó por su incorporación por el Girona en el pasado mercado de invierno.

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Sin embargo, Ter Stegen sólo pudo jugar dos partidos con el equipo rojiblanco a causa de una lesión que también le privó de disputar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

De hecho, los reiterados problemas físicos han lastrado en las últimas temporadas el rendimiento de Ter Stegen, que cuenta en su palmarés con 21 títulos y 423 partidos como azulgrana, siendo el segundo extranjero que ha disputado más encuentros con el Barça, sólo por detrás de Leo Messi.

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Asimismo, el guardameta alemán se reencontrará en Ámsterdam con Jordi Cruyff, actual director deportivo del Ajax y con el que ya coincidió en su etapa en el Camp Nou.

"Marc tiene una trayectoria excepcional y sus cualidades son ampliamente reconocidas. Se incorpora inmediatamente a nuestra plantilla. Nos conocemos bien y estoy deseando volver a trabajar con él. Llevamos tiempo trabajando para traerlo aquí, así que estamos muy contentos de que haya firmado su contrato y pueda empezar a jugar", valoró Cruyff en declaraciones a los medios del Ajax. EFE

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