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Moreno Bonilla y Díaz Ayuso lamentan la muerte del guitarrista flamenco Pepe Habichuela

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Madrid, 4 ago (EFE).- El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, han lamentado esta noche el fallecimiento del guitarrista flamenco Pepe Habichuela, a los 82 años.

"Se nos va un maestro", ha expresado Moreno Bonilla a través de un mensaje publicado en su perfil de la red social X, donde ha añadido que el guitarrista era un "referente de la guitarra flamenca que dedicó su vida a la música y deja como legado su obra y gran influencia en artistas de varias generaciones". Además, ha transmitido su pésame a la familia y amigos del artista.

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"Hoy llora el flamenco universal. Despedimos a Pepe Habichuela, dinastía ilustre de la guitarra flamenca. En 2024, en nuestra Suma, en los Teatros del Canal, nos regaló “Yesqueros”, un recuerdo de su infancia. Desde siempre flamenco y duende de puro Madrid", ha expresado Díaz Ayuso, también a través de su perfil de X.

La consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, además, ha lamentado "muchísimo" la pérdida del músico, al que ha definido como "un guitarrista irrepetible y una leyenda del arte jondo, que revolucionó el flamenco contemporáneo junto a Enrique Morente, y puntal de una saga flamenca que sigue muy viva".

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José Antonio Carmona Carmona nació en Granada en 1944, y era nieto, hijo y hermano de guitarristas, y también padre de José Miguel Carmona, miembro de Ketama.

Pepe Habichuela compartió generación con figuras como Camarón de la Isla, Paco de Lucía, Manolo Sanlúcar y Enrique Morente, con quien colaboró estrechamente desde los años setenta, tras su debut en 1964 en el tablao Torres Bermejas de Madrid.

Está considerado como una de las figuras más influyentes del flamenco, arte al que contribuyó abriendo nuevos caminos y promoviendo una evolución que ha ampliado públicos y escenarios. EFE

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