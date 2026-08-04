Moreno Bonilla y Díaz Ayuso lamentan la muerte del guitarrista flamenco Pepe Habichuela

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Madrid, 4 ago (EFE).- El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, han lamentado esta noche el fallecimiento del guitarrista flamenco Pepe Habichuela, a los 82 años.

"Se nos va un maestro", ha expresado Moreno Bonilla a través de un mensaje publicado en su perfil de la red social X, donde ha añadido que el guitarrista era un "referente de la guitarra flamenca que dedicó su vida a la música y deja como legado su obra y gran influencia en artistas de varias generaciones". Además, ha transmitido su pésame a la familia y amigos del artista.

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"Hoy llora el flamenco universal. Despedimos a Pepe Habichuela, dinastía ilustre de la guitarra flamenca. En 2024, en nuestra Suma, en los Teatros del Canal, nos regaló “Yesqueros”, un recuerdo de su infancia. Desde siempre flamenco y duende de puro Madrid", ha expresado Díaz Ayuso, también a través de su perfil de X.

La consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, además, ha lamentado "muchísimo" la pérdida del músico, al que ha definido como "un guitarrista irrepetible y una leyenda del arte jondo, que revolucionó el flamenco contemporáneo junto a Enrique Morente, y puntal de una saga flamenca que sigue muy viva".

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José Antonio Carmona Carmona nació en Granada en 1944, y era nieto, hijo y hermano de guitarristas, y también padre de José Miguel Carmona, miembro de Ketama.

Pepe Habichuela compartió generación con figuras como Camarón de la Isla, Paco de Lucía, Manolo Sanlúcar y Enrique Morente, con quien colaboró estrechamente desde los años setenta, tras su debut en 1964 en el tablao Torres Bermejas de Madrid.

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Está considerado como una de las figuras más influyentes del flamenco, arte al que contribuyó abriendo nuevos caminos y promoviendo una evolución que ha ampliado públicos y escenarios. EFE