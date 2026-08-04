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La vicepresidenta de Ceuta pide soluciones para evitar una nueva llegada masiva de migrantes: "El temor existe"

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La vicepresidenta segunda de Ceuta y consejera de Hacienda, Transición Económica y Transformación Digital, Kissy Chandiramani, ha pedido "soluciones" para evitar un nuevo episodio de llegada masiva de personas migrantes a través de la frontera con Marruecos como el ocurrido el pasado 30 y 31 de julio, que ha causado la muerte de 72 personas.

"El temor existe, ya es la segunda vez. Está claro que si Marruecos quiere, esto se repetirá cuando ellos quieran", ha afirmado en una entrevista este martes en 'La mañana de Andalucía' de Canal Sur Radio donde se ha hecho eco de una posible nueva entrada el próximo 15 de agosto "según alertan en medios de comunicación y redes sociales".

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Asimismo, ha puesto el foco en la reunión de los ministros de Interior de la Unión Europea este martes para abordar la evolución de la crisis migratoria en Ceuta. Para dicho encuentro, ha pedido que se aborde soluciones para lo que ha calificado como "un atentado a la integridad territorial".

"Creemos que esta situación no debe quedarse así, porque entonces estaríamos abocados a que se repitiese cada vez que hubiera cualquier incidente o cualquier malentendido con el país vecino", ha subrayado.

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En este sentido, ha abogado por "un cambio en la gestión de la frontera". "Europa tiene que asumir el control de las fronteras, que haya una migración regulada y ordenada de cara a que no se produzcan estas situaciones que son dramas humanitarios", ha remarcado.

Chandiramani ha asegurado que la situación actual en la ciudad autónoma es "grave" con entre 3.000 y 5.000 "todavía deambulando por la calle". "Hay más personas fuera que dentro del CETI", ha señalado a la par que ha advertido de los riesgos y la dificultades que provoca la situación en el día a día de Ceuta.

"Estamos hablando que hay un 7% de nuestra población que no tiene dónde poder tener esa primera atención fundamental y necesaria para cualquier persona y poder darla con dignidad", ha aseverado.

Sobre lo sucedido la pasada semana, la vicepresidenta ha señalado que la Asamblea de la ciudad emitió un comunicado la mañana del jueves 30 de julio tras la llegada de 2.000 personas en los últimos días. "Estábamos advirtiendo de que se estaban produciendo hechos que no eran normales, que no eran los ordinarios de unos nadadores que venían", ha apuntillado.

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EuropaPress

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