La Policía Nacional agiliza los trámites de petición de asilo en Ceuta

Guardar

Ceuta, 4 ago (EFE).- La Policía Nacional de Ceuta está procediendo a agilizar los trámites de los procedimientos de asilo que han demandado muchos de los marroquíes que entraron ilegalmente en la ciudad el pasado 30 de julio en el acceso masivo por la frontera.

El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez, ha explicado este martes que los agentes están procediendo a llevar a cabo el estudio individual de estas peticiones con la intención de "agilizar" el proceso.

PUBLICIDAD

En caso negativo, la persona solicitante será inmediatamente devuelta a Marruecos.

Asimismo, este martes han salido del Centro Temporal de Inmigrantes de Ceuta (CETI) un grupo de entre 40 y 50 migrantes, ninguno de los cuales pertenece a los que accedieron en la entrada masiva.

PUBLICIDAD

Esta salida permite aliviar de plazas el CETI para ir permitiendo el acceso de los que duermen en los montes, principalmente subsaharianos y personas vulnerables.

El delegado del Gobierno ha explicado que muchos vecinos le han explicado la "sensación de inseguridad" que tienen en barrios periféricos como Príncipe Felipe, Príncipe Alfonso o Loma Colmenar, los cuales ha visitado hoy.

PUBLICIDAD

Esta sensación se produce por la presencia por sus calles de grupos de migrantes, que el delegado del Gobierno ha cifrado en un número "muy aproximado" de unos 2.500.

"Todavía queda mucho camino para alcanzar la normalidad pero estamos trabajando en ello", ha añadido la autoridad gubernativa. EFE