La pívot estadounidense Tinara Moore cierra la plantilla del Estepona

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Málaga, 4 ago (EFE).- La pívot estadounidense Tinara Moore es un nuevo fichaje del Impulso 360 Estepona para la próxima temporada en la Liga Femenina Endesa , y de esta manera queda completada la plantilla, informó este martes el club malagueño.

Moore mide 1.90 metros de estatura, tiene 31 años y regresa a España tras jugar tres campañas en Valencia Basket, Cadí La Seu y Gernika, mientras que las últimas cuatro temporadas estuvo en el Geas Basket italiano.

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La pívot comenzó su carrera en Europa en la temporada 2018-19 después de cuatro años en la Central Michigan University. Tras una primera temporada como taronja, recaló en Cadí La Seu, con el que fue la mejor valorada (MVP) de esa campaña gracias a sus 15,3 puntos y 7 rebotes de media por encuentro en la Liga, debutando también en la Eurocopa con unos promedios de 12,6 tantos y 8,5 rechaces.

Ese buen hacer le sirvió para recalar en el Cegledi EKK húngaro antes de regresar a España con el Gernika en la 2021-22. Las últimas cuatro temporadas ha militado en el Geas Basket, firmando en todas las campañas más de 12 puntos y 5 rebotes y disputando competición europea los dos últimos años.

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Con la incorporación de Tinara Moore, la plantilla de Impulso 360 Estepona queda cerrada con las jugadoras Meli Gretter, Marta Ortega, Ceci Muhate y Lucía Rodríguez, más los fichajes de Ainhoa Gervasini, Rosó Buch, Stephanie Watts, Laura Westerik, Rachel Howard, Alba Sánchez-Ramos, Quinn Dornstauder y Tinara Moore. EFE

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