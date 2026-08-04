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La frontera de Ceuta amanece sin intentos de entrada y con pocos retornos voluntarios

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Ceuta, 4 ago (EFE).- La frontera del Tarajal que separa Ceuta de Marruecos ha amanecido este martes con tranquilidad ya que no se han registrado nuevos intentos de entrada por el espigón fronterizo, si bien el retorno de personas de forma voluntaria a Marruecos ya se está produciendo con cuentagotas.

Según han informado a EFE fuentes policiales, los accesos desde el lado marroquí prácticamente se han reducido a intentos esporádicos de personas que todavía continúan intentando entrar a nado en la ciudad, a pesar del importante despliegue de medios en la zona.

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Estos intentos apenas llegan a la decena y se trata de jóvenes que siguen buscando alcanzar las costas ceutíes.

Mientras tanto, los retornos de personas a Marruecos se han reducido mucho en las últimas horas, ya que los que todavía permanecen en Ceuta han optado por no regresar de forma voluntaria a su país de origen.

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El Gobierno de Ceuta ha estimado que todavía permanecen en la ciudad entre 3.000 y 5.000 migrantes, mientras que la Delegación del Gobierno ha reducido esta cifra a unas 2.500 personas.

Todos ellos están viviendo en zonas de monte y en asentamientos ilegales, principalmente en barriadas periféricas de la ciudad. EFE

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