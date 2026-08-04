La Catedral del Cante de La Unión(Murcia) guarda un minuto de silencio por Pepe Habichuela

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Madrid, 5 ago (EFE).- El público asistente al antiguo mercado de La Unión (Murcia), conocido como la Catedral del Cante, ha guardado esta noche un minuto de silencio por el guitarrista flamenco Pepe Habichuela, fallecido este martes a los 82 años.

El homenaje se ha producido antes de la actuación, en ese emblemático escenario, del cantaor Israel Fernández y su espectáculo 'Recital y Cante' en esta 65 edición del Festival Internacional del Cante de las Minas .

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La presentadora del espectáculo ha recordado que, en la pasada edición, Pepe Habichuela recibió el 'Castillete de Oro', la máxima distinción del festival, por su dilatada carrera en el flamenco, y presentó su biografía, 'Now or never', escrita por el crítico y productor de flamenco José Manuel Gamboa.

Asimismo, ese mismo día, hoy hace un año, 5 de agosto de 2025, descubrió una placa conmemorativa en la Avenida del Flamenco, por su trayectoria.

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La noticia de la muerte de Pepe Habichuela se conoció en la Casa del Piñón de La Unión, donde se entregó este martes el 'Castillete de Oro' al instrumentista flamenco y creador del flamenco-jazz Jorge Pardo.

Israel Fernández al finalizar su espectáculo descubrió una placa conmemorativa en la Avenida del Flamenco, ligando para siempre su nombre al de la historia del festival. EFE

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